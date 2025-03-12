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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170583
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Терлецкий Сергей


12.03.2025 Университет «Иннополис» расширил линейку курсов по работе с решениями «Ред Софт» 1
05.04.2007 В Челябинске открылся 13-й российский офис «Аксофта» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Терлецкий Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Promt - Промт 294 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4939 1
Trend Micro 606 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Oracle Corporation 6725 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Microsoft Corporation 24706 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 1
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Бутаков Алексей 10 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 247 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1570 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3993 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2971 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3060 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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