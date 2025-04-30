Компания «Ред Софт» поддержала образовательные инициативы ГБОУ «Воробьевы горы»

Компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, в течение 2024–2025 учебного года активно участвовала в развитии ИТ-образования совместно с Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы (ГБОУ) «Воробьевы горы». В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в октябре 2024 г., компанией «Ред Софт» было передано 25 лицензий на операционную систему «Ред ОС» для рабочих станций и две лицензии «Ред ОС Сервер» для оснащения ИТ-классов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Весной 2025 г. при поддержке «Ред Софт» прошел хакатон «Вызов принят», направленный на развитие практических навыков работы с отечественной операционной системой «Ред ОС». Хакатон стал важной частью образовательной программы, укрепив партнерство между «Ред Софт» и Московским дворцом пионеров.

В рамках подготовки к конкурсу компания организовала серию обучающих вебинаров, на которых участники изучили основы работы в операционной системе «Ред ОС». Командам предстояло за неделю: разработать инструкцию по настройке автоматизированного рабочего места пользователя; написать сценарий тестирования работоспособности системы; настроить интерфейс пользователя в операционной системе «Ред ОС» в соответствии с техническим заданием.

Жюри выбрало тройку лидеров из восьми представленных проектов. Все участники получили дипломы и фирменные сувениры от «Ред Софт», а победители – дополнительные ценные призы. Мероприятие наглядно показало, как школьники могут эффективно применять российское программное обеспечение при решении реальных ИТ-задач.

Специалисты «Ред Софт» также поддержали другие мероприятия ГБОУ «Воробьёвы горы» в качестве жюри: в декабре 2024 г. состоялся финал конкурса «Девушки в ИТ», где 12 команд представили прототипы ИТ-решений и планы их реализации; 27 апреля 2025 г. в Московском дворце пионеров прошел второй этап масштабного конкурса «ТехноСтарт», он собрал более 400 участников 7-18 лет с индивидуальными и командными проектами в сфере высоких технологий, где молодые разработчики демонстрировали программные решения на различных языках программирования.

«Мы рады возможности внести свой вклад в цифровое образование школьников. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей позволяет выявить талантливых ребят, помочь им найти свой путь в it-сфере. Не сомневаюсь, что проведение совместных мероприятий с преподавателями Московского дворца пионеров «Воробьевы горы» расширит знания и навыки московских школьников и поможет им определиться с выбором будущей профессии», — Елена Смыслова, руководитель направления по взаимодействию со школами в компании «Ред Софт».

«Роль и возможности дополнительного образования школьников в наше время невозможно недооценивать. Сотрудничество с Московским дворцом пионеров «Воробьевы горы» — возможность вовлечь в наши активности реально заинтересованных и любопытных ребят со всего города. Дать попробовать новое и убедится самим в его простоте и доступности. Выбрать свой путь. Но куда бы они не пошли, наши решения будут и там», — Сергей Терлецкий, руководитель по работе с учебными центрами.

«Текущий уровень развития современных отечественных решений в области обработки электронных документов и настройке операционных систем поражает. И мне, как педагогу, было отрадно за ребят, у которых уже есть такие перспективные возможности прикоснуться и попробовать их в деле. Спасибо нашим технологическим партнерам за это!», — Александр Акимов, педагог-организатор ГБОУ «Воробьевы горы».

«Дорогие коллеги! Самые теплые поздравления с проведенным первым нашим Хакатоном! Мы так долго к нему шли и у нас получилось! Этот Хакатон стал возможен, прежде всего, благодаря огромной заинтересованности и большому желанию сделать то, что по-настоящему интересно и главное нужно нашим ребятам! Дворец пионеров, центр технического образования гордимся сотрудничеству с вами! Вам, как и нам не безразлична судьба нашего подрастающего поколения! Очень надеюсь, что этот старт — это старт и впереди у нас очень много интересного!», — Игорь Марчак, руководитель образовательных проектов Центра технического образования ГБОУ «Воробьевы горы».