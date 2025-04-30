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Смыслова Елена
|30.04.2025
|Компания «Ред Софт» поддержала образовательные инициативы ГБОУ «Воробьевы горы» 1
|19.02.2010
|Государство наказало IBS 1
Смыслова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 92 1
|Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5047 1
|Лазутин Вадим 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148020 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43985 1
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