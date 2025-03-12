Университет «Иннополис» расширил линейку курсов по работе с решениями «Ред Софт»

Авторизованный учебный центр «Ред Софт» на базе российского ИТ-вуза открыл регистрацию на курсы по администрированию ИТ-инфраструктуры в «Ред АДМ» и работе с системой «Ред Виртуализация». Центр также запустил серию бесплатных образовательных вебинаров с разработчиками. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В декабре 2024 г. Авторизованный учебный центр «Ред Софт» университета «Иннополис» прошел ежегодную процедуру, которая подтвердила сертификацию преподавателей центра, а также соответствие учебных материалов последним обновлениям. Новые образовательные программы для системных администраторов, сетевых инженеров, руководителей ИТ- и ИБ-подразделений доступны в дистанционном формате и по индивидуальному графику.

Четырехдневный курс «Ред Виртуализация» научит устанавливать и настраивать системы управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Участники освоят создание ИТ-инфраструктуры любого масштаба, переход с иностранных решений на аналоги и управление всей инфраструктурой через единый веб-интерфейс.

Слушатели шестидневного курса «Администрирование ИТ-инфраструктуры, система управления "Ред АДМ"» научатся устанавливать и настраивать подсистемы, писать плейбуки Ansible под дополнительные задачи, настраивать доступ к ресурсам между доменами и синхронизацию данных между серверами. Занятия стартуют 17 марта.

Обучение включает вебинары с экспертами, консультации с наставниками, практические задания и лабораторные работы. Слушатели, успешно прошедшие тестирование, получат сертификат от «Ред Софт» и удостоверение о повышении квалификации университета «Иннополис».

Екатерина Галиханова, директор Института дополнительного образования университета «Иннополис»: «Партнерство университета «Иннополис» и компании «Ред Софт» продолжает готовить экспертов, способных эффективно работать с отечественными решениями и укреплять технологическую независимость страны. Чтобы познакомить ИТ-специалистов с возможностями новых решений, Авторизованный учебный центр на базе нашего вуза вместе с экспертами «Ред Софт» запланировал серию бесплатных обучающих вебинаров по работе с «Ред АДМ» и «Ред Виртуализацией». Первый вебинар, прошедший на прошлой неделе, собрал более тысячи участников, что подтвердило востребованность таких инициатив. Помимо новых курсов в центре можно пройти обучение по программам «Основы работы в "Ред ОС"», «Основы администрирования в "Ред ОС"» и «Расширенное администрирование в "Ред ОС"».

Сергей Терлецкий, руководитель направления по работе с учебными центрами отдела образования «Ред Софт»: «Нашей компании важен рост компетенций учебных центров партнёров, как и возможность продвижения обучения по флагманским продуктам «Ред Софт» на самую широкую аудиторию. В этом вопросе ключевое значение имеет активное взаимодействие с учебными центрами и доступность авторизованных курсов «Ред Софт» для всех желающих. Университет Иннополис зарекомендовал себя как ответственный партнер с качественной организацией обучения и признанным брендом на рынке образовательных услуг. Расширение линейки курсов в вузе позволит нам найти аудиторию заинтересованных специалистов, а нашим решениям — быстрее и качественнее внедриться в ИТ-инфраструктуру ключевых заказчиков».