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В НИУ ВШЭ разработали ИИ-ассистента для студентов и сотрудников учебных офисов

Новый инструмент предоставляет круглосуточный доступ к консультациям по учебным, административным и социальным вопросам в формате чат-бота. Внедрение ИИ-ассистента позволит снизить нагрузку на сотрудников учебных офисов и обеспечить оперативные ответы на запросы студентов. Проект реализован в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «ИИ-технологии для человека» (программа «Приоритет 2030»). Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

ИИ-ассистент — это чат-бот на базе искусственного интеллекта, обрабатывающий запросы студентов и сотрудников Вышки, и снабжающий их развернутыми ответами и ссылками на источники — соответствующую страницу на портале университета. Сервис способен анализировать текстовые запросы и предоставлять точные консультации на основе локальных нормативных актов и методических указаний вуза.

Проектная команда, в которую вошли сотрудники дирекции основных образовательных программ НИУ ВШЭ и факультета информатики, математики и компьютерных наук НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, провела исследование, выявив наиболее актуальные запросы студентов. В результате была сформирована база данных, включающая более 280 вопросов и ответов, а также разработана нейросетевая генеративная модель на основе RAG-пайплайна (Retrieval Augmented Generation — метод работы с большими языковыми моделями).

«Новый инструмент позволит нам, помимо разгрузки администраторов, собрать обратную связь — какие вопросы чаще всего волнуют студентов в разные периоды времени учебного года. Так мы сможем совершенствовать информационную систему для студентов. Следующим шагом развития системы видим чат бот для преподавателей. Он поможет ориентироваться в непростых правилах и требованиях», — Анна Коровко, старший директор по основным образовательным программам НИУ ВШЭ.

«Цифровая трансформация университета требует в первую очередь перевода рутинных действий в цифровую среду. И этот цифровой переход, благодаря которому студенты могут повысить свою успеваемость, а сотрудники — результативность, становится частью корпоративной культуры. Интегрируя инновации в образовательный процесс, мы формируем для студентов новую естественную среду для на основе современных цифровых технологий», — Анна Коровко.

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«Мы спросили самих студентов, в чем им мог бы помочь ИИ. В результате мы вместе нашли этапы клиентского пути студента, где внедрение ИИ-ассистентов видится наиболее целесообразным. Один из приоритетных этапов — вопросы при "онбординге" студентов. Сейчас мы настраиваем RAG-пайплайны на базе GigaChat. При всей простоте идеи — это достаточно трудоемкий процесс, требующий и качественных данных и креативных инженерных решений. Все это ради того, чтобы экономить время студентов, облегчая их взаимодействие с университетом, а также беречь энергию наших образовательных программ», — Алексей Масютин, директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ.

Сейчас чат-бот доступен тестовой группе студентов и сотрудников университета. Команда проекта собирает обратную связь и дорабатывает модель. Планируется, что в начале 2025 г. ИИ-ассистент будет доступен всем. Его предполагается интегрировать в различные цифровые системы ВШЭ, такие как приложение HSE App X.

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