Ozon Masters и МГУ запускают программу AI Masters

На базе Института искусственного интеллекта МГУ имени М.В. Ломоносова компания Ozon Masters запускает магистерскую образовательную программу AI Masters.

Ozon Masters занимается обучением специалистов по программированию и анализу данных в соответствии с программами подготовки в области машинного обучения и бизнес-аналитики ведущих университетов мира.

Магистерская программа AI Masters направлена на подготовку профессионалов в одной из самых востребованных сфер информационных технологий. В рамках программы запланировано: обучение модели ML/DL, навыкам работы с индустриальным стеком технологий, написание эффективных кодов, построение математических моделей.

Учебный курс состоит из теоретической и практической подготовки. Организаторы обещают, что все современные инструменты в области искусственного интеллекта будут разобраны на обучении и опробованы на реальных проектах и в практических домашних заданиях. Занятия в формате онлайн будут проводиться в вечернее время с 18:00 до 21:00 московского времени по будням. Занятость составит от 20 до 40 часов в неделю, срок обучения – 2 года. Студентами программы могут стать молодые люди с 18 лет, однако, учитывая учебную нагрузку и насыщенность обучения, организаторы рекомендуют поступать после 3 курса вуза.

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Зачисление на вечернюю бесплатную образовательную программу AI Masters проводится в три этапа. До 30 июля идет регистрация на сайте. Вторым этапом (до 14 августа) проводятся контесты и экзамен. Для успешной сдачи достаточно хорошей подготовки по стандартным математическим дисциплинам и базовых навыков программирования. Третьим этапом станет онлайн-собеседование, на котором абитуриентам предложат решить несколько задач для подтверждения уровня, а затем побеседовать с организаторами программы.