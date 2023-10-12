Нейросеть Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики

У пользователей нейросети «Сбера» Kandinsky 2.2 появилась возможность создавать видеоролики по текстовому описанию в режиме анимации. По одному текстовому описанию генерируется 4-секундное видео c выбранным эффектом анимации, с частотой 24 кадра в секунду и разрешением 640x640 пикселей. Синтез одной секунды видео в среднем занимает около 20 секунд.

Генерация анимационных видеороликов работает в тестовом режиме и доступна самым активным пользователям Kandinsky 2.2, которые получат приглашение в ближайшее время. До конца года оценить новые возможности нейросети смогут абсолютно все. Те пользователи, которые хотят попробовать новые возможности модели сейчас, могут оставить заявку на получение доступа в Telegram-боте.

Для того, чтобы сгенерировать видео в режиме анимации, нужно описать текстом то, что хочется увидеть. Далее бот предложит на выбор 16 вариантов анимации сцены, а после этого нейросеть сгенерирует анимированный видеоролик. Также доступна генерация составных сцен: пользователь может ввести несколько текстовых описаний (до трёх), затем выбрать для каждого свою механику анимации, а после этого модель создаст «мини-фильм».

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «С момента выхода модели Kandinsky 2.2 пользователи уже сгенерировали более 50 млн изображений. Теперь у них появилось ещё больше возможностей для творчества совершенно бесплатно. Сегодняшний запуск видео-функции в режиме анимации — это важный шаг в развитии нашей нейросети и для всей глобальной индустрии мультимодальных моделей искусственного интеллекта. Мы продолжим и дальше совершенствовать Kandinsky, и в следующих обновлениях качество будет только улучшаться».

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Основой для синтеза видео является модель генерации изображений по текстовым описаниям Kandinsky 2.2. Для расширения её возможностей были реализованы разные виды анимации изображений, что позволило перемещать объекты, приближать и отдалять их, оживлять статику всеми возможными способами. В основе всех режимов анимации лежат функции image2image (перерисовка изображения по текстовому описанию) и inpainting/outpainting (дорисовка части изображения внутри и за его пределами), которые уже были реализованы в базовой модели.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI совместно с учёными из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.