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Аланов Айбек
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|Смешать, но не взбалтывать: ВШЭ и AIRI ускорили дообучение нейросетей 1
|06.09.2024
|Ученые Вышки и AIRI разработали метод высококачественного редактирования изображений 1
|15.02.2024
|Российские ученые улучшили модель диффузионной нейросети 1
Аланов Айбек и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 1
|Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 2
|Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 59 2
|AIRI - FusionBrain 22 1
|Охотин Андрей 1 1
|Бобков Денис 1 1
|Ветров Дмитрий 8 1
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