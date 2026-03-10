Инновации в реабилитации: сервисные роботы помогают воспитанникам ЦРО №7

Команда Robort by 3Logic Group успешно интегрировала сервисных роботов BellaBot Pro в инфраструктуру Центра реабилитации и образования №7 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Этот проект позволил автоматизировать подачу питания и сопровождение мероприятий, привнеся инновационную составляющую в качество обслуживания для воспитанников учреждения. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Основной задачей внедрения было создание в центре особой атмосферы, способствующей росту интереса воспитанников к современным технологическим решениям. Появление «умных» помощников вызвало живой отклик у детей, сфокусировав детскую любознательность на современные технологии. Семейство «котоботов» обладает интерактивным интерфейсом с эмоциональной обратной связью, который помогает быстро адаптировать технику к общению с детьми, сделав роботов понятными и дружелюбными помощниками. Данная технология стала частью привычного и безопасного мира воспитанников, формируя правильные привычки здорового питания и повышая их реабилитационный потенциал.

Всего было поставлено три робота BellaBot Pro: две модели черного цвета и одна — белого. Ранее ЦРО №7 уже сотрудничал с командой Robort by 3Logic Group в рамках проекта по внедрению бионического робота-собаки Unitree A1, что позволило в короткие сроки реализовать текущий проект и органично встроить новые решения в рабочие процессы учреждения.

Сервисные роботы помогают воспитанникам ЦРО №7

Благодаря встроенной системе навигации роботы мгновенно распознают препятствия и корректируют маршрут в динамичном пространстве столовой. Плавный ход и устойчивость конструкции позволяют безопасно транспортировать питание. Интеграция роботов позволила стабилизировать график питания и разгрузить персонал столовой.

«Внедрение BellaBot Pro в ЦРО №7 стало удачным примером того, как робототехника может органично вписаться в пространство, где главное — дети. Роботы помогают персоналу, ускоряют сервис и мотивируют воспитанников к исследовательской деятельности. Самая важная оценка проекта — искренние улыбки ребят, которые встречают робота как часть своего привычного и безопасного мира», — сказал Илья Каинов, руководитель Robort by 3Logic Group.

«Наш центр стремится использовать самые передовые технологии для создания комфортной и развивающей среды. Внедрение роботов — это не просто автоматизация логистики, а важная часть формирования современной цифровой инфраструктуры учреждения. Профессионально управляемая цифровая среда является значимым аспектом нашей работы. Мы видим, что дети воспринимают новых помощников с большим интересом и позитивом, что в купе с другими цифровыми решениями формирует правильные привычки здорового питания», — сказала Светлана Войтас, директор ГБОУ ЦРО №7.