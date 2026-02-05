Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

VSLAM visual simultaneous localization and mapping моментальная визуальная локализация и ориентирование


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.02.2026 Robort by 3Logic Group автоматизировал уборку склада площадью 20 000 м2 1
28.03.2019 iRobot Roomba i7+ не заблудится в любом доме 1
20.01.2003 Итоги Consumer Electronics Show'2003 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

VSLAM и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10697 1
Dell EMC 5105 1
Microsoft Corporation 25325 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
Intel Corporation 12577 1
Konica Minolta 416 1
Sony 6641 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Olympus 471 1
ViewSonic 322 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 430 1
TI - Texas Instruments Incorporated 826 1
VAIO 475 1
Casio 335 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Novafora - Transmeta 194 1
Evolution Robotics 4 1
Daewoo Electronics 43 1
iRobot - 59 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25690 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 712 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13053 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 1
DDR - Double data rate 2940 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7710 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8469 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1558 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 463 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1066 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4843 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 1
ARM - Advanced RISC Machine 465 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6560 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 801 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 1
SLAM - Simultaneous Localization and Mapping - Система одновременной локализации и построения карты - Метод одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения 26 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1100 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 879 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 322 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1927 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 1
Microsoft Office 3992 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2380 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 827 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1361 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1905 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 871 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 469 1
Sony DCR-DVD видеокамера 6 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 1
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 15 1
AMD Mobility Radeon 232 1
NASA Stardust 51 1
ViewSonic PVP - Portable Video Player 4 1
Casio Exilim 108 1
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 1
Olympus MJU 22 1
Carl Zeiss Vario-Sonnar 26 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Allen Paul - Аллен Пол 121 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 142 1
Shapiro Gary - Шапиро Гэри 6 1
Gornik Kathrin - Горник Кэтрин 1 1
Каинов Илья 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 1
Европа 24678 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Япония 13565 1
Индия - Bharat 5728 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Канада 4995 1
США - Нью-Йорк 3155 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Спорт - Шахматы - Chess 255 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Чудо техники 60 1
Forrester Research 830 1
In-Stat/MDR 70 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще