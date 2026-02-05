Robort by 3Logic Group автоматизировал уборку склада площадью 20 000 м2

Специалисты Robort by 3Logic Group реализовали проект по роботизации клининга в крупном складском комплексе. Внедрение сервисного робота-уборщика Pudu Robotics MT1 позволило полностью перевести объект площадью 20 000 кв. м на автономную сухую уборку, тем самым сократив время на выполнение рутинных задач в три раза. Об этом CNews сообщили представители Robort by 3Logic Group.

Основной целью проекта стал полный перевод складской площади на автоматизированную уборку. Использование робота оптимизировало процесс очистки транзитных коридоров и док-зон склада от специфического мусора: деревянной щепы, обрывков упаковочной пленки и крупного сухого мусора, обеспечив при этом высокую скорость и возможность точечной уборки загрязненных зон.

Для реализации задачи был выбран промышленный робот-уборщик Pudu Robotics MT1, сочетающий передовые системы навигации и уникальные интеллектуальные функции. Благодаря встроенным алгоритмам ИИ-распознавания робот классифицирует загрязнения в реальном времени и точечно очищает зоны, не прерывая общего патрулирования. Устройство работает автономно до 7–8 часов и самостоятельно возвращается на станцию для подзарядки, которая занимает менее трех часов. Использование систем LiDAR SLAM и VSLAM в сочетании с мультисенсорной защитой позволяет роботу безопасно маневрировать среди стеллажей, техники и персонала даже при резком изменении обстановки, а адаптивная навигация дает возможность самостоятельно перестраивать маршрут. Дополнительное удобство эксплуатации гарантирует функция автоматического уведомления об ошибках и необходимости выполнения технического обслуживания.

Робот-уборщик Pudu Robotics MT1

Внедрение Pudu Robotics MT1 позволило полностью исключить ручной труд при проведении сухой подметательной уборки на площади 20 000 м2. Теперь полный цикл очистки объекта занимает около шести часов, что в три раза быстрее, чем при прежнем ручном сценарии.

«Модель Pudu Robotics MT1 — это профессиональное решение для тех, кто ценит интеллектуальный подход к клинингу. Главное преимущество — функция распознавания мусора на базе ИИ. Робот не просто движется по маршруту, а “видит” и классифицирует загрязнения, что позволяет ему мгновенно реагировать на выявленные зоны. Это делает процесс обслуживания больших площадей по-настоящему автономным», — сказал Илья Каинов, руководитель Robort by 3Logic Group.

«Автоматизация уборки на такой масштабной площади — это вопрос эффективности управления ресурсами. Внедрение робота-уборщика позволило перевести наиболее рутинные задачи в док-зонах на круглосуточный автономный режим. В результате мы получили стабильно высокое качество уборки и смогли оптимизировать нагрузку на персонал», — сказал представитель компании-заказчика.