В элитном доме Москвы запустили роботов для доставки посылок от консьержа до двери

«Галс-Цифра», дочерняя компания группы «Галс-Девелопмент», совместно с УК «Корвет» запустила работу сервисных роботов-доставщиков и уборщиков в клубном доме de-luxe класса «Космо 4/22». Роботы Pudu Robotics могут полностью автономно передвигаться по жилому зданию не только горизонтально, но и вертикально, то есть сами вызывать и заезжать в лифт.

Доставка и уборка

Принцип работы бесконтактной доставки максимально прост и удобен. Консьерж принимает заказ, связывается с жителем дома и загружает посылку в робота-доставщика Pudu, который самостоятельно вызывает лифт, поднимается на нужный этаж и доставляет её до двери квартиры. Специальные алгоритмы разработаны и для роботов-уборщиков: по заданию они самостоятельно добираются до этажей на лифтах для уборки общих пространств комплекса. Таким образом, роботизированные сервисы обеспечивают резидентам клубного дома удобство и приватность, исключая присутствие посторонних.

dsc00403_copy.webp

Роботы Pudu Robotics могут автономно передвигаться по жилому зданию не только горизонтально, но и вертикально

«Наша цель – создать для резидентов наших проектов "бесшовный" опыт, когда цифровые технологии незаметно помогают в ежедневной рутине и позволяют фокусироваться на важном для жизни. Это стандарт, который мы впервые реализуем в клубном доме «Космо 4/22» и планируем в дальнейшем масштабировать на всех объектах жилой и коммерческой недвижимости компании», — комментирует Андрей Чернуха, генеральный директор «Галс-Цифра», руководитель функционального направления «Персонал и организационное развитие» «Галс-Девелопмент».


