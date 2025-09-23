«Гипер Лента» трудоустроила роботов-уборщиков в 42 магазина

«Группа Лента» после успешного пилотного проекта автоматизирует уборку помещений в гипермаркетах.

Центр инноваций «Группы Лента» тестировал 10 роботов-уборщиков Pudu CC1 китайского производства в девяти гипермаркетах. Во время пилотного проекта оценивались рабочие характеристики оборудования, навигация, качество уборки и проходимость.

Компактный робот-уборщик имеет точную и надёжную навигацию, работающую в условиях плотной расстановки торгового оборудования. Машина полностью автономна: выполняет качественную уборку на разных типах полов по заданному сценарию и возвращается на станцию зарядки. Её можно контролировать через мобильное приложение, интерфейс управления интуитивно понятен и русифицирован.

Для эффективной интеграции роботов-уборщиков в операционные процессы гипермаркетов была организована система обучения и информационной поддержки. Вместе с подрядчиком центр инноваций подготовил краткие и наглядные видеоролики. Дополнительно создан специализированный чат-бот, который позволяет быстро получить ответы на вопросы, возникающие в процессе работы с устройством: инструктаж по запуску, смене режимов, возвращению на базу, а также рекомендации по устранению нештатных ситуаций. Такой формат обучения сделал переход к использованию роботизированной техники максимально понятным для персонала. Роботизация позволила перейти к регулярной уборке в ночное время без увеличения численности смен и привлечения дополнительных ресурсов.

Директор по инновациям «Группы Лента» Ольга Караева сказала: «Техника берёт на себя наиболее трудоёмкие и рутинные задачи, облегчая физическую нагрузку на сотрудников и помогая перераспределить их внимание на приоритетные процессы. Решение окупается за счёт оптимизации расходов на персонал и отказа от аренды поломоченых машин. Мы продолжаем искать модели роботов для в магазинов площадью больше 6 тыс. квадратных метров».

Пилотный проект оказался успешным, поэтому «Группа Лента» дополнительно приобрела 32 поломоечные машины. Сегодня 42 робота-уборщика трудятся в гипермаркетах Волгограда, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

«Гипер Лента» планирует увеличить количество торговых точек, где будет автоматизирован клининг. В прошлом году компания трудоустроила роботов-уборщиков в 26 магазинов «Супер Лента».