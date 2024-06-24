«Перекресток» нанял в штат 10 роботов-мойщиков

Торговая сеть «Перекресток» запустила пилотный проект по внедрению роботов-мойщиков PUDU в своих супермаркетах с целью улучшения качества и экономии ресурсов клининга. Первые 10 роботов уже появились в супермаркетах в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

В рамках проекта сеть планирует выявить оптимальный способ уборки торговых помещений. Робот заменяет поломоечную машину и сотрудника клининга, улучшая при этом качество уборки и увеличивая время автономной работы. Так, за час человек с поломоечной машиной отмывает 100 м2, в то время как робот — 1000 м2. Такой механизм может выполнять как комплексную уборку, так и локальные задачи — например, очистить пол, если что-то упало. Среди других преимуществ вежливость робота: он может поздороваться с покупателями или попросить его пропустить.

Проект запустился в 8 столичных «Перекрестках», а также в одном супермаркете в Санкт-Петербурге и в одном в Сочи. Помещения от 1800 м2 до 8000 м2 начали обслуживаться автоматизированными мойщиками, а клинеры, в свою очередь, меняют фильтры и запускают роботов. Управлять этой системой может любой сотрудник зала — от директора до линейного персонала.

Итоги проекта торговая сеть планирует подвести к августу 2024 г. Среди прогнозируемых результатов от применения роботов – улучшение качества уборки и перераспределение ресурсов сотрудников на другие задачи.

«Наша торговая сеть стремится быть лидером в области автоматизации процессов и внедрения инновационных технологий, чтобы предложить своим покупателям лучшие условия и сервис. Эксперимент с роботами-мойщиками должен повысить комфорт посетителей во время совершения покупок. В этом и заключается наш главный принцип в работе с потребителями — «Все для вас! Как для себя», — сказал Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности торговой сети «Перекресток».

Роботы-мойщики, произведенные в Китае — не первый проект торговой сети по автоматизации процессов. Так, несколько месяцев назад «Перекресток» тестировал робота-полку в виде кота, который беседовал с покупателями и предлагал товары по акции. Реакция посетителей была позитивная, однако проект не прошел пилотные испытания из-за экономических факторов.