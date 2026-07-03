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В Москве тестируют стандарт проектирования домов и офисов под использование роботов-уборщиков

Московский девелопер MR разработал и утвердил стандарт проектирования жилых и офисных комплексов для использования роботизированных систем уборки, который уже применяется при создании новых объектов. Документ определяет требования к зданиям для работы роботов, а также устанавливает, какие автоматические комплексы должны использоваться для уборки различных помещений. Пилотными проектами для отработки стандарта стали жилой комплекс «Симфония 34» и деловой центр iCITY.

Компания разработала стандарт в рамках цифровизации проектирования и эксплуатации недвижимости. Документ позволяет учитывать требования роботизированного клининга еще на этапе создания проектов.

В частности, стандарт предусматривает интеграцию зданий с лифтовыми системами для самостоятельного перемещения роботов между этажами, установку автоматических доводчиков дверей, организацию зон подзарядки и подключения к системам водоснабжения, а также обеспечение устойчивого покрытия Wi-Fi.

Кроме того, документ регламентирует применение различных типов роботов в зависимости от назначения помещений. Так, для уборки паркингов используются автономные машины Viggo, а для лобби, холлов и других мест общего пользования — роботы PUDU. В дальнейшем компания планирует внедрить роботизированную уборку и на придомовых территориях.

Для реализации стандарта MR заключила договор с поставщиком роботизированной техники, который также обеспечивает ее сервисное обслуживание.

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться
Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться цифровизация

В настоящее время роботы-уборщики в круглосуточном режиме уже применяются в подземном паркинге премиального жилого комплекса «Симфония 34» и лобби деловых башен iCITY. В дальнейшем девелопер планирует распространить этот подход на все новые проекты.

По данным компании, использование роботов-уборщиков позволяет сократить расходы на клининг до 40% за счет оптимизации потребления воды и электроэнергии, а также снижения потребности в ручном труде на фоне дефицита кадров в сфере эксплуатации недвижимости.

Стоимость профессиональных роботов-уборщиков составляет в среднем от 2 до 4 млн руб. в зависимости от модели и комплектации. Несмотря на высокие первоначальные затраты, их использование позволяет снизить эксплуатационные расходы объектов.

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