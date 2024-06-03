Для уборки в технопарке «Сколково» используют многофункциональных сервисных роботов

Компания MD Facility Management приобрела роботов PUDU CC1. Новые «специалисты» осуществляют поддерживающую уборку. Одно такое устройство может убирать до 500 м2 в час. Об этом CNews сообщили представители MD Facility Management.

По словам операционного директора MD Facility Management Бориса Мезенцева, использование роботов отчасти обусловлено стремлением соответствовать высокотехнологичному кластеру, следовать тенденциям времени и внедрять интеллектуальные системы во всех сферах эксплуатации, включая уборку.

«Современные роботы пока еще далеки от совершенства. Например, робот может останавливаться из-за того, что рядом ходят люди, которых он воспринимает как препятствие. Бывает, дети нажимают кнопку аварийной остановки, и это тоже тормозит работу. Для контроля за устройствами требуются операторы, а для основной уборки все так же необходимо привлекать персонал. Так что говорить о том, что роботы скоро заменят людей в нашей работе, не приходится», — сказал Борис Мезенцев.

Тем не менее, перед стандартными поломоечными машинами у них есть преимущества — снижение расхода ресурсов. Роботы используют в разы меньше воды и моющих средств. Также использование роботов может позволить оптимизировать численность персонала, но это актуально, если на площадке используется не менее трех единиц техники.

«Кроме того, технологии интенсивно развиваются, и, возможно, через некоторое время роботы помогут в решении кадрового вопроса, который очень остро стоит в профессиональной уборке», — сказал Борис Мезенцев.