«Лента» оптимизирует промо с помощью стартапа

«Лента» в партнёрстве с Microsoft провела второй онлайн-хакатон по машинному обучению Hack.Promo. В хакатоне приняли участие 76 человек.

Участники разрабатывали предсказательную модель машинного обучения в облаке Microsoft Azure, которая позволит оптимизировать промо-акции «Ленты» и повысить точность их планирования. Заявки подали 449 человек: почти в два раза больше, чем годом ранее. Было допущено 25 команд.

Используя инструменты машинного обучения из надежного и безопасного облака Microsoft Azure, участники хакатона три дня разрабатывали алгоритм для оценки эффективности промо-кампаний и составляли оптимальный промо-календарь на год. Они выстраивали модель на основе информации, которые предоставила «Лента»: это перечень промо-акций за последний квартал 2019-го, 2020 год и чековые данные непостоянных покупателей сети.

Проекты оценивало жюри, в состав которого вошли представители Центра инноваций компании, дирекции по информационным технологиям и службы продвинутой аналитики «Ленты». Победителем онлайн-хакатона стала команда Smartics, которая не только смогла разработать решение по предсказанию эффективности рекламных кампаний, но и предложила наиболее продуманный подход к оптимизации промо-календаря: структурировала процесс, определила математическую модель и учла различные факторы, влияющие на результат маркетинговых коммуникаций.

Команда получит денежное вознаграждение в размере 222 000 рублей и возможность реализовать оплаченный пилот по планированию промо-кампаний в одном из магазинов «Ленты».

Директор по инновациям компании «Лента» Ольга Караева прокомментировала: «В марте 2021 года «Лента» объявила о новой стратегии роста компании и запустила программу трансформации. Залог успеха любой трансформации – не только технологии и правильно выбранная стратегия, но и люди. «Лента» делает ставку на специалистов, которые будут формировать культуру постоянных улучшений, и онлайн-хакатон помогает нам находить таких людей».

Компания «Лента» проводит онлайн-хакатон в партнёрстве с Microsoft во второй раз. Победители прошлого испытания реализуют свой пилотный проект в сфере маркетинговых коммуникаций с участниками программы лояльности.

Директор по технологической политике Microsoft в России Денис Сереченко отметил: «Реализация подобных проектов помогает находить новые таланты в сфере аналитики больших данных и позволяет нашим партнерам внедрять новые подходы к решению задач по цифровой трансформации бизнеса. Для Microsoft связь с сообществом российских разработчиков, поддержка их идей и помощь в интеграции решений в сегмент ведущих корпоративных заказчиков России является одним из приоритетов. Со своей стороны, мы высоко оценили уровень участников и намерены продолжить развитие подобных проектов с нашими партнерами».