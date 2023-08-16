Разделы

Бизнес Ритейл Розница
|

«Лента» присоединилась к технологическому альянсу RITA

Российская розничная сеть «Лента» вошла в альянс Retail Innovation Tech Aliance. Компания планирует расширить собственную экспертизу в сфере инноваций.

Retail Innovation Tech Aliance (RITA) в 2020 г. создали российские торговые и технологические компании для поиска и внедрения инновации. Альянс ищет решения для запуска совместных пилотов с ведущими корпорациями страны. Речь идет о скаутинге технологий в области автоматизации операций в магазинах и распределительных центрах, а также о повышении эффективности внутренних процессов, взаимоотношений с покупателем и финансовых технологий.

Кроме того, RITA занимается поиском потенциала и новых точек роста на рынке, в том числе для развития новых направлений бизнеса в корпорациях. Присоединение к альянсу позволит «Ленте» стать более привлекательной для стартапов, получить перспективные решения, а также обмениваться опытом и формировать новые технологические партнерства, объединяя компетенции лидеров рынка.

Директор по инновациям «Ленты» Ольга Караева сказала: «Лента» как технологичная компания использует разные инструменты для поиска инноваций, способные обеспечить ей конкурентные преимущества. Нам будет полезна обширная экспертиза RITA: компании обмениваются опытом пилотирования решений, ищут синергии для новых точек роста».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Жестоко убит известный криптомагнат

Китай ловко торпедировал покупку Intel желанного чипмейкера

Запрет на удаленку обернулся настоящим кошмаром для работодателей. В офисах воцарился хаос

В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61%

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Показать еще

Наука

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?
Показать еще