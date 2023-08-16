«Лента» присоединилась к технологическому альянсу RITA

Российская розничная сеть «Лента» вошла в альянс Retail Innovation Tech Aliance. Компания планирует расширить собственную экспертизу в сфере инноваций.

Retail Innovation Tech Aliance (RITA) в 2020 г. создали российские торговые и технологические компании для поиска и внедрения инновации. Альянс ищет решения для запуска совместных пилотов с ведущими корпорациями страны. Речь идет о скаутинге технологий в области автоматизации операций в магазинах и распределительных центрах, а также о повышении эффективности внутренних процессов, взаимоотношений с покупателем и финансовых технологий.

Кроме того, RITA занимается поиском потенциала и новых точек роста на рынке, в том числе для развития новых направлений бизнеса в корпорациях. Присоединение к альянсу позволит «Ленте» стать более привлекательной для стартапов, получить перспективные решения, а также обмениваться опытом и формировать новые технологические партнерства, объединяя компетенции лидеров рынка.

Директор по инновациям «Ленты» Ольга Караева сказала: «Лента» как технологичная компания использует разные инструменты для поиска инноваций, способные обеспечить ей конкурентные преимущества. Нам будет полезна обширная экспертиза RITA: компании обмениваются опытом пилотирования решений, ищут синергии для новых точек роста».