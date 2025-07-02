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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178013
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Анискина Татьяна


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Новую базу данных об опасных природных явлениях создали географы НИУ ВШЭ с использованием генеративной языковой модели 1
11.12.2023 Высшая школа экономики запустила геопортал для доступа к географическим данным и аналитике 1
23.03.2015 ИКТ в ритейле: конец ценовой конкуренции, расцвет сервисов 1
26.02.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
20.08.2014 Ersi разработала 3D-ГИС для борьбы с эпидемиями 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Анискина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Esri CIS - Эсри СНГ 89 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 132 2
1С-Рарус 902 2
InterProCom - Интерпроком 44 2
Amazon Inc - Amazon.com 3059 1
Inventive Retail Group 76 1
Esri 167 1
GFG - Lamoda - Купишуз 172 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Новард УК - Novard 72 2
Лента - Сеть розничной торговли 2166 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
L’Oreal 57 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2839 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 373 1
Ассоциация самых красивых деревень и городков России 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4542 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16360 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53714 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32263 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1847 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30787 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 967 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4698 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11490 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24849 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6981 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 768 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2931 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5425 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13004 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12937 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12479 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21158 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2395 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 296 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 785 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7169 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8171 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12450 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22042 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3367 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11960 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6490 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7634 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3513 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1183 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5989 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1156 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 415 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1353 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2817 1
Data monetization - Монетизация данных 1725 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5412 1
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 84 1
Google Android 14352 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
1С:ERP Управление предприятием 632 1
1С:Розница 104 1
1С-Рарус Бонусный сервис 1 1
Готовченков Дмитрий 6 2
Левиков Антон 69 2
Староверов Денис 14 2
Быстров Константин 24 2
Мусина Галина 6 2
Заржецкий Александр 37 1
Кулахметов Борис 10 1
Чекель Павел 15 1
Зайцев Николай 32 1
Никульшин Алексей 1 1
Мушаков Игорь 36 1
Бахин Евгений 22 1
Коновалов Иван 2 1
Марин Юрий 4 1
Турбина Ксения 1 1
Юдова Оксана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 718 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3555 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3244 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24981 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8016 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2915 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5773 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5212 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2411 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1454 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19423 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2564 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1279 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5624 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3256 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6144 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14291 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3031 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49593 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30503 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2836 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7477 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6642 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8284 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10267 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3018 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8028 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 1
Fortune Global 500 286 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1174 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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