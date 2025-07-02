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Анискина Татьяна
УПОМИНАНИЯ
Анискина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Esri CIS - Эсри СНГ 89 3
|ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 132 2
|1С-Рарус 902 2
|InterProCom - Интерпроком 44 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3059 1
|Inventive Retail Group 76 1
|Esri 167 1
|Google Android 14352 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
|1С:ERP Управление предприятием 632 1
|1С:Розница 104 1
|1С-Рарус Бонусный сервис 1 1
|Готовченков Дмитрий 6 2
|Левиков Антон 69 2
|Староверов Денис 14 2
|Быстров Константин 24 2
|Мусина Галина 6 2
|Заржецкий Александр 37 1
|Кулахметов Борис 10 1
|Чекель Павел 15 1
|Зайцев Николай 32 1
|Никульшин Алексей 1 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Бахин Евгений 22 1
|Коновалов Иван 2 1
|Марин Юрий 4 1
|Турбина Ксения 1 1
|Юдова Оксана 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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