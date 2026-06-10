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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юдова Оксана

СОБЫТИЯ


10.06.2026 В НИУ ВШЭ создали интерактивное приложение с рейтингом регионов России по необходимости адаптации к изменению климата 1
11.12.2023 Высшая школа экономики запустила геопортал для доступа к географическим данным и аналитике 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Юдова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

Ассоциация самых красивых деревень и городков России 2 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7432 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы - Геоинформатика 187 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1210 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32950 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2174 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 1
Анискина Татьяна 6 1
Турбина Ксения 1 1
Кошутин Роман 1 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3533 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 778 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7345 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10765 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1413 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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