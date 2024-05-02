Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2024 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 22 апреля 2024 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

С 1 июля 2024 г. появится Единый реестр адвокатов. Его будет вести Минюст. Заниматься адвокатской деятельностью можно будет с момента внесения сведений в реестр. Закреплен статус Комплексной информсистемы адвокатуры.

Если претендент, которому присвоен статус адвоката, в течение 3 месяцев с момента сдачи квалификационного экзамена не принесет присягу, решение о присвоении статуса будет аннулировано.

Удостоверение адвоката выдается на 15 лет. В случае приостановления и прекращения статуса его нужно сдать в территориальный орган Минюста либо в совет региональной адвокатской палаты в течение 3 рабочих дней.

Направление адвокатского запроса не может быть самостоятельным предметом соглашения об оказании юридической помощи.

Минюст может вносить в региональные адвокатские палаты представления о возбуждении дисциплинарного производства и о прекращении статуса адвоката.

Региональные адвокатские палаты будут действовать на основании устава, принятого собранием (конференцией) адвокатов. В состав квалификационной комиссии должен входить представитель от научного сообщества.

Адвоката можно лишить статуса при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей не только перед доверителем, но и в отношении других лиц.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Некоторые положения вступают в силу через 180 дней после официального опубликования закона.

Федеральный закон от 22 апреля 2024 г. №82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Росгвардия наделяется полномочиями по созданию, развитию и эксплуатации госинформсистем в следующих сферах: оборот оружия; частная охранная и детективная деятельность; вневедомственная охрана; федеральный госконтроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов ТЭК, за деятельностью подразделений охраны юрлиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

Положения об указанных видах ГИС утвердит Правительство.

Также закреплено, что ведомственная охрана субъекта ТЭК, являющегося головной организацией, дочернему обществу которой предоставлено исключительное право на экспорт сжиженного природного газа, обеспечивает физическую охрану объектов ТЭК, принадлежащих на праве собственности указанной головной организации и ее дочерним обществам.

Нормы о Росгвардии вступают в силу по истечении 180 дней после даты опубликования, остальные поправки – со дня опубликования.

Федеральный закон от 6 апреля 2024 г. №78-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Внесены изменения в КоАП в части нарушения законодательства о рекламе.

Введена ответственность за нарушение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Для граждан предусмотрены штрафы в 10-20 тыс. руб., для организаций – от 300 тыс. до 1 млн руб.

Штрафы для банков за некорректную рекламу кредитов вместо 300-800 тыс. составят от 600 тыс. до 1,6 млн руб. Кроме того, эту норму распространили на микрофинансовые организации.

Федеральный закон от 6 апреля 2024 г. №67-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О связи» и Жилищный кодекс Российской Федерации»

Отменена плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Подключить дом к Интернету можно по договору с одним из собственников или нанимателем без проведения общего собрания.

Провайдеры несут ответственность за нарушение пожарных и других требований безопасности. Они обязаны полностью возместить вред общему имуществу. Операторы должны привести сети связи в соответствие с новыми требованиями в течение года.

Правительство установит правила взаимодействия провайдера и лица, управляющего многоквартирным домом, а также типовые технические требования к монтажу сетей связи.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Перечень поручений по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» (утв. Президентом Российской Федерации 6 апреля 2024 г. №Пр-676)

Правительству поручено разработать дорожную карту реализации и распространения проекта по созданию в дружественных странах сети центров развития передовых компетенций на основе российских технологий, предусмотрев в том числе его обсуждение в рамках межправительственных комиссий со странами ЕАЭС и БРИКС.

Меры поддержки создания инфраструктуры для быстрой зарядки электромобилей распространят на медленную зарядку.

Необходимо усовершенствовать мониторинг состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения расположенных в зоне вечной мерзлоты зданий и сооружений.

Поручено представить предложения по формированию системы мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям физкультурой и спортом, а также к ведению здорового образа жизни. Ее создадут на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений.

В Москве с участием ведущих зарубежных блогеров проведут масштабное мероприятие для продвижения отечественной продукции с возможностью ее онлайн-продажи.

Для стран БРИКС создадут цифровую платформу в сфере удаленной занятости.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2024 г. №445 «Об утверждении Положения о подготовке и распространении, в том числе опубликовании, ежегодного государственного доклада о реализации государственной национальной политики Российской Федерации»

Установлено, как подготавливается и распространяется ежегодный государственный доклад о реализации национальной политики РФ. Он включает в себя аналитическую и статистическую информацию: о состоянии государственной национальной политики; об оценке результатов ее реализации и прогнозе ее изменений; о достижении показателей (индикаторов) состояния межнациональных (межэтнических) отношений в России; об эффективности ГИС мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; о результатах мониторинга состояния и развития языков народов РФ; об эффективности деятельности региональных и местных по реализации задач национальной политики.

За своевременность подготовки доклада, его объективность, качество и полноту отвечает ФАДН. Агентство формирует проект доклада, направляет его на согласование в заинтересованные ФОИВ и не позднее 1 мая вносит его в Правительство. Кабмин не позднее 1 июня представляет доклад Президенту и палатам Федерального Собрания РФ. Не позднее 15 июня доклад размещается на сайте ФАДН.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. №483 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 г. №892»

Правительство скорректировало порядок представления информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на допущенный к торгам товар, а также ведения реестра таких договоров и предоставления данных из него.

В частности, теперь содержащиеся в реестре сведения на основании письменного запроса передаются биржей в т. ч. заместителям Председателя Правительства, Аппарату Правительства и организации, осуществляющей организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного центра Правительства.

Также уточнены особенности передачи обобщенной информации и внебиржевых индексов в отношении сделок с минеральными удобрениями.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2024 г. №254 «О внесении изменения в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. №1203»

Минцифры уполномочено распоряжаться отнесенными к гостайне сведениями:

о мероприятиях по использованию объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в РФ в целях обеспечения безопасности государства; о спецмерах по обеспечению безопасности перевозок или сохранности грузов; об объемах воинских перевозок и маршрутах транспортировки вооружения, военной техники.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2024 г. №413 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков, технопарках в сфере высоких технологий и управляющих компаниях технопарков в сфере высоких технологий, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»

До 1 января 2028 г. действует упрощенный порядок создания и функционирования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий.

Определены особые требования к площади и составу территории парков, к зданиям и объектам инфраструктуры, а также к составу документов, которые необходимо предоставить для подтверждения соответствия парка требованиям.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2024 г. №522 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректированы акты Правительства, касающиеся социальной сферы. Отражен переход с ЕГИССО на единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2024 г. №958-р

В России создана единая АИС страхования. Утвержден перечень сведений, используемых при проведении оператором АИС идентификации физлица, информация о котором содержится в ЕСИА: ФИО; дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС; сведения о водительском удостоверении.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. №481 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. №861»

Предусмотрено взаимодействие Госуслуг с информсистемами страховых организаций с использованием СМЭВ в целях оказания госуслуг в электронной форме.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2024 г. №842-р

Разработано новое стратегическое направление в области цифровой трансформации социальной сферы. Оно рассчитано на период до 2030 г.

Так, на Единой цифровой платформе в социальной сфере появится сервис «Цифровой социальный помощник», обеспечивающий возможность получения консультаций в круглосуточном режиме.

Проект «Цифровой рынок труда», который будет создан на платформе «Работа в России», позволит гражданам получать проактивную поддержку в поиске работы, сделает доступными инструменты защиты трудовых прав, а также обеспечит органам власти возможность анализа и прогнозирования ситуации на рынке труда.

Еще один проект – создание цифровой платформы в сфере комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Она, в частности, подразумевает создание мобильного и веб-приложений для взаимодействия инвалидов со специалистами медико-социальной экспертизы и сотрудниками предприятий, где изготавливаются средства технической реабилитации.

Информация Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 апреля 2024 г. «Росреестр ввёл в эксплуатацию сервис самообследования земельных участков» (официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, раздел «Новости», 23 апреля 2024 г.)

На сайте Росреестра появился сервис самообследования земельных участков, позволяющий получить информацию о нарушениях и рекомендации по их устранению. Воспользоваться им можно без авторизации на сайте или в личном кабинете. Для этого в разделе «Мои объекты недвижимости» нужно выделить интересующий участок и выбрать указанный сервис. Далее будет предложен ряд вопросов об использовании участка. На некоторые из них сервис даст подсказки на основании сведений из ЕГРН. В результате будет сформирован ответ.

В зависимости от полученных ответов система выдаст либо сообщение об отсутствии нарушений, либо рекомендации по их устранению. Информация о результатах не передается в Росреестр и не используется в рамках контроля.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 апреля 2024 г. «Оформить Госключ теперь можно в МФЦ или отделениях банков»

Подтвердить личность, чтобы получить сертификат УКЭП в «Госключе», можно очно – в МФЦ и отделениях банков-партнеров. Раньше это можно было сделать только дистанционно – по загранпаспорту нового образца или подтвержденной биометрии.

Сертификат квалифицированной электронной подписи нужен для регистрации бизнеса, для запрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия, при подписании ипотечного договора, при покупке недвижимости и регистрации прав собственности, при подаче заявления на развод по обоюдному согласию и в других ситуациях.

В «Госключе» можно оформить сертификат неквалифицированной электронной подписи. Он нужен при активации сим-карты, при подписании трудового договора и других кадровых документов, при покупке автомобиля и оформлении компенсации по ОСАГО, а также для получения налоговых уведомлений.

Для получения сертификата электронной подписи нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах и российский номер телефона.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 апреля 2024 г. «Что делать, если военкомат отказал в ИТ-отсрочке от срочной службы»

Призыв на срочную службу стартовал 1 апреля. ИТ-специалистам, соответствующим ряду критериев, положена отсрочка. Для ее получения они заранее подавали заявления на Госуслугах. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке. Если в военкомате возникла техническая накладка и специалиста нет в списках, надо написать письмо на help@digital.gov.ru. Нужно указать ФИО, название компании, ее ИНН, номер заявления на Госуслугах, суть проблемы, телефон и фото повестки.