ИТ-компания выбила из Пенсионного фонда 74 миллиона по контракту, который власти признали недействительным

Пенсионному фонду по решению суда надлежит расплатиться с ИТ-подрядчиком, хотя сделать он это, похоже, не сможет, не вступив в противоречие с позицией Федерального казначейства.

Деньги для интегратора по «кривому» контракту

Как выяснил CNews, Пенсионному фонду (ПФР; с недавних пор включен в состав Социального фонда) придется расплатиться с ИТ-компанией «Организационно-технологические решения 2000» («ОТР 2000», входит в группу ОТР) по контракту, который ранее был признан Федеральным казначейством недействительным.

Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который с иском к фонду ОТР обратились 3 августа 2022 г.

Общая сумма проблемного контракта, заключенного 5 августа 2021 г. по итогам открытого конкурса, на который кроме ОТР больше никто не пришел, составила 227,2 млн руб. Фронт работ, рассчитанный на срок до 3 марта 2022 г., подразумевал сопровождению ПО единой госинформсистемы социального обеспечения (ЕГИССО) в части подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки).

Из документов судебного разбирательства можно заключить, что с ОТР были полностью произведены расчеты по первым двум этапам работ в размере 154 млн руб. Третий этап вызвал некоторые нарекания со стороны госзаказчика. Однако решение не платить за него вовсе он принял на основании выводов Федерального казначейства по итогам плановой выездной проверки Пенсионного фонда.

В ходе этой проверке ведомство установило, что ПФР допустил неправомерное расходование бюджетных средств в объеме 75,1 млн руб. При наличии другого, более раннего контракта с «ОТР 2000» от 13 января 2020 г. на развитие ПО ЕГИССО фонд заключил с компанией новый (рассматриваемый здесь), в то время как часть услуг уже была оплачена в рамках старого.

Таким образом, согласно позиции Федерального казначейства, новый контракт был заключен необоснованно и, как следствие, оплата услуг по нему не имеет достаточных оснований.

Несмотря на это Арбитражный суд Москвы встал на сторону «ОТР 2000» и обязал Пенсионный фонд выплатить компании долг в 73,2 млн руб., а также неустойку в 46 тыс. руб., то есть совокупно 73,7 млн руб.

Редакция CNews направила сторонам запросы относительно того, устраиваете ли их вынесенное решение, и не планируют ли они его оспорить.

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Отметим, что оба упомянутых здесь контракта на данный момент находятся в статусе «исполнение», то есть не были расторгнуты, хотя официальный срок этих исполнения уже прошел. В случае с более ранним контрактом речь идет о 4 декабря 2020 г., в то время как его сумма составила 249,5 млн руб.

Позиция суда

В документах разбирательства поясняется, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, «которые связаны с ее недействительностью». Сделка недействительна с момента совершения. При недействительности каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, если иные последствия недействительности не предусмотрены законом.

«Между тем, ответчиком не представлено документов, свидетельствующих о том, что в данном случае, принимая во внимание предмет контракта и его цели, сделка посягает на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц», — указывают судьи.

Кроме того, они считают, что поскольку оба проблемных контракта одобрялись и исполнялись Пенсионным фондом, у исполнителя отсутствовали объективные основания сомневаться в действительности сделок.

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«С учетом доказательств фактического оказания услуг ответчиком, оснований для признания его действий недобросовестными не имеется, — уверены служители Фемиды. — Напротив, при заключении контракта от 5 августа 2021 г. ответчик не мог не знать об ограничениях в отношении использования компонентов системы, являющихся объектами интеллектуальной собственности, в связи с чем, возложение негативных последствий в результате неправомерных действий заказчика, при условии добросовестного исполнения истцом контракта, является необоснованным».