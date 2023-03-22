Российский разработчик создал решение, упрощающее получение соцвыплат

Компания ОТР разработала цифровой сервис ПУВ ЕГИССО, который упрощает получение социальных выплат для российских семей. В рамках исполнения поручения Президента России по выстраиванию целостной системы поддержки семей с детьми с 1 января 2023 года введено единое пособие. Это новое универсальное пособие семьям с невысокими доходами, имеющими детей до 17 лет, а также нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Ежемесячную государственную поддержку из федерального бюджета смогли получить и те семьи с детьми, которые проживают на новых территориях. Напомним, что до сегодняшнего дня такой возможности у них не было.

«Одно окно» на разные пособия

Суть новой меры заключается в том, что она объединила несколько уже действующих мер социальной поддержки, что само по себе очень удобно. Единое пособие расширяет контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета за счет гармонизации правил выплаты на детей в возрасте до 3 лет.

Еще совсем недавно на каждую из выплат семьям приходилось подавать разные заявления, теперь же всё учтено в одном единственном документе без каких-либо дополнительных справок. Кроме того, если в семье несколько детей до 17 лет, можно подать одно заявление на всех. Такой шаг существенно упрощает порядок получения выплат и уменьшает бюрократическую нагрузку для всех сторон – как российских семей, так и госведомств. Ушли в прошлое беготня по инстанциям, длинные очереди, а также кипы бумажных документов и справок – сегодня достаточно просто подать одно заявление в МФЦ или на сайте Госуслуг и получить целевую поддержку со стороны государства.

Задачи по определению соответствующего права семей на выплату, а также расчет сумм выплат на основании предполагаемых сроков назначения услуги реализуется в ПУВ ЕГИССО (автоматизированная Подсистема установления выплат Единой государственной информационной системы социального обеспечения), автором которой является разработчик цифровых решений для государственного сектора – ОТР2000.

Статистика запросов

Так, на каждое принятое заявление, ПУВ ЕГИССО формирует порядка 65 запросов-сведений в различные ведомства. Только за январь 2023 года в ПУВ было обработано почти 3 млн заявлений по универсальной выплате, а это порядка 195 млн запросов в ведомства, при этом среднее время отклика системы не превышает 0,05 секунд. Для того, чтобы собрать информацию по всем заявителям в России для проверки права на получение новой меры господдержки, система ПУВ ЕГИССО выполнит в среднем 300 млн транзакций межведомственного взаимодействия. На текущий момент принято и обработано свыше 5 млн заявлений от граждан по всей стране.

Для того, чтобы собрать информацию по всем заявителям в России и принять ключевое решение — имеют/не имеют право на получение меры господдержки, система ПУВ ЕГИССО выполняет в среднем один миллиард транзакций межведомственного взаимодействия (из расчета 10 млн семей на одно пособие)

История проекта

На реализацию проекта было выделено немногим более трех месяцев. Успешно выполнить работу в указанные сроки позволили компетенции проектной команды ОТР, накопленные в ходе реализации задач цифровизации ПФР за последние годы. Кроме разработки нового цифрового сервиса была проведена работа по его апробации на пилотных объектах, в качестве которых были определены Орел, Ульяновск, Мурманск, Красноярск, Калининград, а также республика Татарстан. По итогам успешной проверки работы сервиса он стал доступен для всех семей с детьми с 1 января 2023 года.

ПУВ ЕГИССО изначально разрабатывался с учетом необходимости гибкой настройки системы под новые меры социальной защиты населения. Такой механизм значительно упрощает ввод новой меры поддержки и заложен в компоненте – «Конструктор мер». Этот механизм позволяет конструировать меры из заранее разработанных в ПУВ ЕГИССО составных частей, включая настройку визуального интерфейса, правил проверки для определения нуждаемости, а также позволяет выбирать, какие именно виды сведений требуется подключить к настраиваемой мере для оценки права.

Новогодний старт

Ввод в действие единого пособия обусловил пиковую нагрузку на систему в первые дни после запуска, т.к. основная часть заявлений была подана гражданами в период новогодних праздников. Благодаря превентивным мерам, а именно ревизии производительности аппаратно-программного комплекса, налаженной системы мониторинга всех узловых и потенциально узких мест удалось пройти этот сложный период успешно.

Отдельного внимания заслуживает мониторинг возросших до 30 млн в сутки запросов в ведомства и ответов от них в первые дни после запуска единого пособия. Благодаря мониторингу в режиме реального времени за очередями ведомств на предмет возможного переполнения и своевременной реакции, удалось практически незаметно для пользователей пройти пиковые нагрузки.

По мнению разработчиков продукта, цифровой сервис ПУВ ЕГИССО, разработанный ОТР, доказал свою эффективность, выполнив государственную задачу в срок и с надежным качеством.