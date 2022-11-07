ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме

Российский разработчик ОТР выпустил обновленный продукт в области корпоративного онлайн-обучения. Теперь проведение образовательных вебинаров гармонично встроено в систему продукта дистанционного обучения ОТР.Гуру, входящего в Единый реестр программного обеспечения РФ. Продукт можно смело отнести к новым коммуникационным интернет-технологиям (НКИТ), которые стали в дефиците после того, как западные вебинарные платформы объявили о своем уходе с российского рынка.

Ранее для проведения вебинаров или видеоконференций приходилось использовать отдельные зарубежные платформы — Zoom, MS Teams, Cisco Webex и другие сервисы видеоконференций, подключаться к ним через приложение или браузер. Сегодня использовать их становится проблематично, в СМИ то и дело появляются новости о вводимых ограничениях с их стороны. Например, прошла информация о том, что Zoom начал отключать российские ВУЗы, несмотря на оплаченную подписку.

Для обеспечения российских пользователей надежными средствами онлайн-коммуникаций срочно потребовалось найти альтернативное решение по замене западных аналогов.

Разработчики группы компаний ОТР, имея в своем арсенале готовый продукт по организации дистанционного обучения ОТР.Гуру, приступили к доработке своей системы в части интеграции образовательной платформы с вебинарным сервисом.

Сегодня уже можно констатировать, что команда разработчиков ОТР достигла поставленной цели. Теперь отечественная система дистанционного обучения ОТР.Гуру имеет свой собственный встроенный модуль вебинаров, что своего рода ноу-хау в парадигме организации процесса онлайн-образования.

Лучше, чем популярные западные аналоги

Не уступает и даже превосходит популярные западные решения ВКС — так можно описать технические характеристики обновленного решения ОТР.Гуру, где объединены функциональные возможности непрерывного массового обучения и проведения многопользовательских вебинаров с численностью свыше 500 участников в эфире одновременно.

Решение по принципу «два в одном» отлично подходит для обучения новых сотрудников, проведения масштабных корпоративных мероприятий, собраний трудовых коллективов, а также внедрения новых информационных систем и расширения функциональности существующих ИС. Все личные данные пользователей при этом хранятся на территории России.

Решение ОТР.Гуру имеет следующие функциональные возможности:





Записи сохраняются на обучающем курсе;

В онлайн-режиме модератор видит участников и отсутствующим может направить уведомления;

Расписание вебинаров заранее определяется структурой курса и записывается в календарь обучающегося и преподавателя;

Участникам автоматически приходит напоминание о вебинаре;

Для преподавателя/модератора формируется статистика, показывающая, в частности, кто из слушателей присутствовал на онлайн-встрече до конца, а кто вышел из системы через пару минут;

Участники вебинара могут общаться между собой с помощью общего чата;

Сразу после вебинара участники могут предоставить обратную связь ведущему;

Участие в вебинаре можно учитывать в общем рейтинге обучения студентов.





Все это гораздо удобнее отдельных вебинарных платформ. Конечно, если цель в проведении единственного мероприятия, то можно воспользоваться и ими, но для регулярных онлайн-встреч лучше всего подходит ОТР.Гуру. Продукт универсален и создавался как для организации массового обучения — порядка 10 000 пользователей одновременно, так и для небольших групп пользователей.

ОТР.Гуру включен в Единый реестр программного обеспечения РФ еще в 2016 году. Решение создано на базе свободного ПО и отвечает всем требованиям импортозамещения.

Скриншот личного кабинета пользователя ОТР.Гуру





Немного истории

Российская система дистанционного обучения ОТР.Гуру была создана на базе проекта для Федерального казначейства в 2014 г. Тогда возникла необходимость организовать обучение большого количества новых пользователей работе в информационных системах в сжатые сроки. Взяли за основу архитектуру системы управления обучением Moodle, развернули платформу на свой инфраструктуре, усовершенствовали, разработали специализированные курсы и успешно запустили в работу.

Чуть позже появились обучающие курсы и для пользователей Пенсионного фонда по новой системе Единой государственной информационной системе социального обеспечения, а также для Министерства финансов.

Помимо внешних заказчиков в течение всего времени платформа успешно используется для корпоративного обучения внутри самой группы компаний ОТР.

В целом уже более 50 000 пользователей успешно прошли обучение через инструмент отечественного интерактивного обучения ОТР.Гуру.

Скриншот интерфейса системы ОТР.Гуру

Легко ли пользоваться платформой?

Интерфейс интуитивно понятный, пользователь заходит на сайт, проходит авторизацию и работает со страницей, имеющей три основных блока: навигация, центральный блок с материалами и курсами, а также третий дополнительный блок с виджетами — краткими небольшими блоками разной функциональности: календарь, список предстоящих событий, пользователи на сайте, ФИО преподавателей, рейтинг обучения и прочее. Всё это легко настраивается как преподавателем, так и обучающимся лично для себя.

Содержание курса ОТР.Гуру

Стоит отметить, что в системе ОТР.Гуру предусмотрена возможность гибкой настройки пользовательского интерфейса с учетом стилистики или брендбука заказчика. Т.е. пользователи могут сконфигурировать внешний вид интерфейса в соответствии со своими задачами, предпочтениями в цветовой гамме и корпоративных правилах.

Спрос рождает предложение

Область применения отечественного продукта ОТР.Гуру не имеет существенных ограничений. Онлайн-обучение со встроенным модулем вебинаров одинаково эффективно как для использования в информационных системах госсектора, так и в коммерческих организациях.

Внедрение ОТР.Гуру может осуществляться разными сценариями: первый вариант — коробочное решение, второй — в качестве облачного SааS сервиса. Важно, что во всех случаях к каждому заказчику применяется индивидуальный подход с учетом необходимых требований и технических возможностей.

«Мы готовы развивать функции ОТР.Гуру так, чтобы это приносило, в первую очередь, пользу потребителю, реализовывая индивидуальные доработки для каждого заказчика», — добавила Алина Жутина, начальник отдела развития СДО ГК ОТР.

В дальнейшем функциональные возможности платформы ОТР.Гуру будут развиваться под потребности новых методов обучения. Сейчас в планах группы специалистов ОТР —разработка алгоритмов, которые будут определять наиболее эффективную индивидуальную траекторию обучения для каждого пользователя, а также расширение аналитических возможностей сервиса вебинаров.

__________■__