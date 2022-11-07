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ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме

Российский разработчик ОТР выпустил обновленный продукт в области корпоративного онлайн-обучения. Теперь проведение образовательных вебинаров гармонично встроено в систему продукта дистанционного обучения ОТР.Гуру, входящего в Единый реестр программного обеспечения РФ. Продукт можно смело отнести к новым коммуникационным интернет-технологиям (НКИТ), которые стали в дефиците после того, как западные вебинарные платформы объявили о своем уходе с российского рынка.

Ранее для проведения вебинаров или видеоконференций приходилось использовать отдельные зарубежные платформы — Zoom, MS Teams, Cisco Webex и другие сервисы видеоконференций, подключаться к ним через приложение или браузер. Сегодня использовать их становится проблематично, в СМИ то и дело появляются новости о вводимых ограничениях с их стороны. Например, прошла информация о том, что Zoom начал отключать российские ВУЗы, несмотря на оплаченную подписку.

Для обеспечения российских пользователей надежными средствами онлайн-коммуникаций срочно потребовалось найти альтернативное решение по замене западных аналогов.

Разработчики группы компаний ОТР, имея в своем арсенале готовый продукт по организации дистанционного обучения ОТР.Гуру, приступили к доработке своей системы в части интеграции образовательной платформы с вебинарным сервисом.

Сегодня уже можно констатировать, что команда разработчиков ОТР достигла поставленной цели. Теперь отечественная система дистанционного обучения ОТР.Гуру имеет свой собственный встроенный модуль вебинаров, что своего рода ноу-хау в парадигме организации процесса онлайн-образования.

Лучше, чем популярные западные аналоги

Не уступает и даже превосходит популярные западные решения ВКС — так можно описать технические характеристики обновленного решения ОТР.Гуру, где объединены функциональные возможности непрерывного массового обучения и проведения многопользовательских вебинаров с численностью свыше 500 участников в эфире одновременно.

Решение по принципу «два в одном» отлично подходит для обучения новых сотрудников, проведения масштабных корпоративных мероприятий, собраний трудовых коллективов, а также внедрения новых информационных систем и расширения функциональности существующих ИС. Все личные данные пользователей при этом хранятся на территории России.

Решение ОТР.Гуру имеет следующие функциональные возможности:


  • Записи сохраняются на обучающем курсе;
  • В онлайн-режиме модератор видит участников и отсутствующим может направить уведомления;
  • Расписание вебинаров заранее определяется структурой курса и записывается в календарь обучающегося и преподавателя;
  • Участникам автоматически приходит напоминание о вебинаре;
  • Для преподавателя/модератора формируется статистика, показывающая, в частности, кто из слушателей присутствовал на онлайн-встрече до конца, а кто вышел из системы через пару минут;
  • Участники вебинара могут общаться между собой с помощью общего чата;
  • Сразу после вебинара участники могут предоставить обратную связь ведущему;
  • Участие в вебинаре можно учитывать в общем рейтинге обучения студентов.


Все это гораздо удобнее отдельных вебинарных платформ. Конечно, если цель в проведении единственного мероприятия, то можно воспользоваться и ими, но для регулярных онлайн-встреч лучше всего подходит ОТР.Гуру. Продукт универсален и создавался как для организации массового обучения — порядка 10 000 пользователей одновременно, так и для небольших групп пользователей.

ОТР.Гуру включен в Единый реестр программного обеспечения РФ еще в 2016 году. Решение создано на базе свободного ПО и отвечает всем требованиям импортозамещения.

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Скриншот личного кабинета пользователя ОТР.Гуру


Немного истории

Российская система дистанционного обучения ОТР.Гуру была создана на базе проекта для Федерального казначейства в 2014 г. Тогда возникла необходимость организовать обучение большого количества новых пользователей работе в информационных системах в сжатые сроки. Взяли за основу архитектуру системы управления обучением Moodle, развернули платформу на свой инфраструктуре, усовершенствовали, разработали специализированные курсы и успешно запустили в работу.

Чуть позже появились обучающие курсы и для пользователей Пенсионного фонда по новой системе Единой государственной информационной системе социального обеспечения, а также для Министерства финансов.

Помимо внешних заказчиков в течение всего времени платформа успешно используется для корпоративного обучения внутри самой группы компаний ОТР.

В целом уже более 50 000 пользователей успешно прошли обучение через инструмент отечественного интерактивного обучения ОТР.Гуру.

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Скриншот интерфейса системы ОТР.Гуру

Легко ли пользоваться платформой?

Интерфейс интуитивно понятный, пользователь заходит на сайт, проходит авторизацию и работает со страницей, имеющей три основных блока: навигация, центральный блок с материалами и курсами, а также третий дополнительный блок с виджетами — краткими небольшими блоками разной функциональности: календарь, список предстоящих событий, пользователи на сайте, ФИО преподавателей, рейтинг обучения и прочее. Всё это легко настраивается как преподавателем, так и обучающимся лично для себя.

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Содержание курса ОТР.Гуру

Стоит отметить, что в системе ОТР.Гуру предусмотрена возможность гибкой настройки пользовательского интерфейса с учетом стилистики или брендбука заказчика. Т.е. пользователи могут сконфигурировать внешний вид интерфейса в соответствии со своими задачами, предпочтениями в цветовой гамме и корпоративных правилах.

Спрос рождает предложение

Область применения отечественного продукта ОТР.Гуру не имеет существенных ограничений. Онлайн-обучение со встроенным модулем вебинаров одинаково эффективно как для использования в информационных системах госсектора, так и в коммерческих организациях.

Внедрение ОТР.Гуру может осуществляться разными сценариями: первый вариант — коробочное решение, второй — в качестве облачного SааS сервиса. Важно, что во всех случаях к каждому заказчику применяется индивидуальный подход с учетом необходимых требований и технических возможностей.

«Мы готовы развивать функции ОТР.Гуру так, чтобы это приносило, в первую очередь, пользу потребителю, реализовывая индивидуальные доработки для каждого заказчика», — добавила Алина Жутина, начальник отдела развития СДО ГК ОТР.

В дальнейшем функциональные возможности платформы ОТР.Гуру будут развиваться под потребности новых методов обучения. Сейчас в планах группы специалистов ОТР —разработка алгоритмов, которые будут определять наиболее эффективную индивидуальную траекторию обучения для каждого пользователя, а также расширение аналитических возможностей сервиса вебинаров.

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