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ОТР ГК ОТР.ГУРУ

Российская система дистанционного обучения ОТР.ГУРУ была создана на базе проекта для Федерального казначейства в 2014 году.  ОТР.ГУРУ включен в Единый реестр программного обеспечения РФ  в 2016 году. Решение создано на базе свободного ПО и отвечает требованиям импортозамещения.

СОБЫТИЯ

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28.11.2022 ОТР выпустил обновление ПО для дистанционного обучения «ОТР.гуру» 1
08.11.2022 ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

ОТР ГК и организации, системы, технологии, персоны:

ОТР ГК - ОТР 2000 227 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Flant - Флант 213 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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