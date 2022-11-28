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ОТР ГК ОТР.ГУРУ
Российская система дистанционного обучения ОТР.ГУРУ была создана на базе проекта для Федерального казначейства в 2014 году. ОТР.ГУРУ включен в Единый реестр программного обеспечения РФ в 2016 году. Решение создано на базе свободного ПО и отвечает требованиям импортозамещения.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.11.2022
|ОТР выпустил обновление ПО для дистанционного обучения «ОТР.гуру» 1
|08.11.2022
|ОТР.Гуру: вебинары и дистанционное обучение теперь в одной экосистеме 2
ОТР ГК и организации, системы, технологии, персоны:
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