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Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности

Власти заказали за 42 млн руб. исследование методики расчета уровня бедности, а также показателя численности лиц, получающих доходы ниже прожиточного минимума. Цель исследования — повысить объективность и обоснованность расчетов. Согласно предыдущей методике расчета, величина прожиточного минимума в 2021 г. составляет 11,7 тыс. руб., а число людей за чертой бедности — 19,1 млн человек.

Новый расчет уровня бедности

Власти планируют усовершенствовать расчет и прогноз численности россиян, получающих доход ниже прожиточного минимума, а также уровня бедности в столице и другим регионам России. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок в конце августа 2021 г. Заявки принимались до 13 сентября, итоги конкурса будут подведены 22 сентября. Максимальная цена контракта — 42 млн руб. Заказчиком выступает «Аналитический центр» Москвы, подведомственный Департаменту экономической политики и развития Москвы.

Согласно техзаданию, исполнитель должен выявить проблемы действующей методики расчета среднемесячной зарплаты наемных работников, ИП и физлиц. Эти показатели, в свою очередь, влияют на определение количества лиц, получающих доход ниже прожиточного минимума и уровня бедности. На основании этого исполнитель разработает рекомендации по совершенствованию расчета. Также в ходе исполнения контракта должны быть разработаны рекомендации по построению структурно-динамической модели среднемесячного дохода от трудовой деятельности на уровне регионов России. В том числе, должны быть подготовлены рекомендации по моделированию и прогнозированию численности занятых в Москве и других субъектах. При выполнении работ должны учитываться, в том числе, межрегиональные потоки трудовых мигрантов и введение налога на доход самозанятых.

Работы выполняются в два этапа, срок окончания — 15 марта 2022 г. Исследование будет проводиться на основании данных Федеральной налоговой службы, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и Единой государственной информационной системы соцобеспечения.

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Власти хотят разработать новый расчет уровня бедности

Представители «Аналитического центра» Москвы на момент публикации материала не смогли ответить CNews, насколько нынешняя методика определения уровня бедности, а также числа граждан за ее чертой объективна и точна.

Черта бедности

Согласно постановлению Правительства №542, уровень бедности за прошедший год рассчитывается Федеральной службой государственной статистики (Росстат) как доля численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. При этом численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума определяется на основе данных о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов и является результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума.

По данным Росстата, за чертой бедности по итогам первого полугодия 2021 г. проживали 19,1 млн человек (13,1% населения). В I квартале 2021 г. доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,4%, (21,1 млн людей). Во II квартале эти показатели зафиксированы на уровне 12,1%, (17,7 млн человек соответственно). «Все показатели, рассчитываемые Росстатом, являются точными и объективными, — заявили CNews представители Росстата. — Однако данное исследование (заказ «Аналитического центра» - прим. CNews) не проводилось Росстатом и не имеет к Росстату никакого отношения».

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Величина прожиточного минимума в России в 2021 г. составляет 11 653 руб., для трудоспособного населения — 12 702 руб., для детей — 11 303 руб., для пенсионеров — 10 022 руб. При этом с 2021 г. прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде, говорится в постановлении Правительства от 31 декабря 2020 г. Кроме того, до 2021 г. эта величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, говорится на сайте Правительства.

Данные по регионам

По данным Минтруда, наибольший уровень бедности среди российских регионов зарегистрирован в Туве (34,1% бедных), следом за ней идут Ингушетия (30%) и Кабардино-Балкария (24,2%). Высокий уровень бедности (выше 23%) также выявлен в Республике Алтай. Наименьший уровень бедности (от 5 до 10%) был зафиксирован, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и их областях.

Согласно указу Президента России Владимира Путина о национальных целях развития страны, уровень бедности к 2030 г. должен снизиться в два раза по сравнению с данными 2017 г. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 г. составила 13,2% населения страны (19,4 млн человек). Соответственно, речь идет о снижении показателя бедных россиян до чуть менее 10 млн человек.

Кристина Холупова

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