ОТР выпустил обновление ПО для дистанционного обучения «ОТР.гуру»

Российский разработчик ОТР выпустил обновленный продукт в области корпоративного онлайн-обучения. Теперь проведение образовательных вебинаров гармонично встроено в систему продукта дистанционного обучения «ОТР.гуру», входящего в Единый реестр российского программного обеспечения.

Ранее для проведения вебинаров или видеоконференций приходилось использовать отдельные зарубежные платформы – Zoom, MS Teams, Cisco Webex и другие сервисы видеоконференций, подключаться к ним через приложение или браузер.

Разработчики группы компаний ОТР, имея в своем арсенале готовый продукт по организации дистанционного обучения «ОТР.гуру», приступили к доработке своей системы в части интеграции образовательной платформы с вебинарным сервисом.

Теперь отечественная система дистанционного обучения «ОТР.гуру» имеет свой собственный встроенный модуль вебинаров.

В обновленном решении «ОТР.гуру» объединены функциональные возможности непрерывного массового обучения и проведения многопользовательских вебинаров с численностью свыше 500 участников в эфире одновременно.

Решение по принципу «два в одном» подходит для обучения новых сотрудников, проведения корпоративных мероприятий, собраний трудовых коллективов, а также внедрения новых информационных систем и расширения функциональности существующих ИС. Все личные данные пользователей при этом хранятся на территории России.

Решение «ОТР.гуру» имеет следующие функциональные возможности: записи сохраняются на обучающем курсе; в онлайн-режиме модератор видит участников и отсутствующим может направить уведомления; расписание вебинаров заранее определяется структурой курса и записывается в календарь обучающегося и преподавателя; участникам автоматически приходит напоминание о вебинаре; для преподавателя/модератора формируется статистика, показывающая, в частности, кто из слушателей присутствовал на онлайн-встрече до конца, а кто вышел из системы через пару минут; участники вебинара могут общаться между собой с помощью общего чата; сразу после вебинара участники могут предоставить обратную связь ведущему; участие в вебинаре можно учитывать в общем рейтинге обучения студентов.

«ОТР.гуру» универсален и создавался как для организации массового обучения — порядка 10 тыс. пользователей одновременно, так и для небольших групп пользователей.

«ОТР.гуру» включен в Единый реестр российского программного обеспечения еще в 2016 г. Решение создано на базе свободного ПО и отвечает требованиям импортозамещения.

Российская система дистанционного обучения «ОТР.гуру» была создана на базе проекта для Федерального казначейства в 2014 г. Тогда возникла необходимость организовать обучение большого количества новых пользователей работе в информационных системах в сжатые сроки. Взяли за основу архитектуру системы управления обучением Moodle, развернули платформу на свой инфраструктуре, усовершенствовали, разработали специализированные курсы и успешно запустили в работу.

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Чуть позже появились обучающие курсы и для пользователей Пенсионного фонда по новой системе Единой государственной информационной системе социального обеспечения, а также для Министерства финансов.

Помимо внешних заказчиков, в течение всего времени платформа успешно используется для корпоративного обучения внутри самой группы компаний ОТР.

Более 50 тыс. пользователей успешно прошли обучение через инструмент отечественного интерактивного обучения «ОТР.гуру».

В системе «ОТР.гуру» предусмотрена возможность гибкой настройки пользовательского интерфейса с учетом стилистики или брендбука заказчика. То есть пользователи могут сконфигурировать внешний вид интерфейса в соответствии со своими задачами, предпочтениями в цветовой гамме и корпоративных правилах.

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Область применения отечественного продукта «ОТР.гуру» не имеет существенных ограничений. Онлайн-обучение со встроенным модулем вебинаров одинаково эффективно как для использования в информационных системах госсектора, так и в коммерческих организациях.

ПО «ОТР.гуру» поставляется как в виде коробочного решения, так и по модели SааS. Во всех случаях к каждому заказчику применяется индивидуальный подход с учетом необходимых требований и технических возможностей.

«Мы готовы развивать функции «ОТР.гуру» так, чтобы это приносило, в первую очередь, пользу потребителю, реализовывая индивидуальные доработки для каждого заказчика», – сказала Алина Жутина, начальник отдела развития СДО ГК ОТР.

В дальнейшем функциональные возможности платформы «ОТР.гуру» будут развиваться под потребности новых методов обучения. Сейчас в планах группы специалистов ОТР – разработка алгоритмов, которые будут определять наиболее эффективную индивидуальную траекторию обучения для каждого пользователя, а также расширение аналитических возможностей сервиса вебинаров.