Первая «цифровая» двойня зарегистрирована на «Госуслугах»

В рамках суперсервиса «Рождение ребенка» на «Госуслугах» в России впервые зарегистрировали двойню. «Цифровые» двойняшки Ева и Лея появились на свет в Нефтеюганске.

«Сервис регистрации рождения значительно упрощает получение необходимых госуслуг, связанных с появлением на свет малыша. Рождение ребенка необходимо регистрировать в течение 30 дней. Если родители живут в отдаленной местности или требуется наблюдение врачей в эти сроки, сервис поможет оформить документ не посещая ведомство лично. Рождение можно зарегистрировать дистанционно, а свидетельство – получить позже или не получать совсем. При этом в личном кабинете на “Госуслугах” будут храниться сведения о ребенке», – сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Услуга по регистрации рождения через «Госуслуги» запущена в мае 2022 г. Первым «цифровым» ребенком стал мальчик Марк из Республики Саха (Якутия).

Как оформить регистрацию рождения на «Госуслугах»

При рождении ребенка в роддоме дать согласие на оформление электронного медицинского документа о рождении. После получения уведомления от Госуслуг заполнить заявление, указав имя ребенка. Если ребенок родился в браке, отец должен согласовать на «Госуслугах» имя ребенка. Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступивших данных оформит запись акта о рождении ребенка. В личный кабинет на «Госуслугах» поступит уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении. Если мама при заполнении заявления выбрала получение свидетельства о рождении на бумаге, после регистрации ей будет предложено выбрать время, удобное для получения документа.

Цифровые новинки ВТБ: от биометрии для веб-версии до банка в Telegram ИТ в банках

В скором времени возможности суперсервиса «Рождение ребенка» расширятся. С июля 2022 г. можно будет подать одно заявление сразу на три услуги: назначение пособия при рождении или усыновлении первого ребенка; назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи; установление статуса многодетной семьи.

«Госуслуги» определят, какие услуги могут быть положены родителям, и отправят заявления на их предоставление.

С октября 2022 г. для новорожденных будет проактивно оформляться цифровой полис ОМС. А в конце 2022 г. на «Госуслугах» появится возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства или по месту пребывания полностью в электронном виде.