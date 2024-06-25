Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Рождение каждого третьего ребенка в России регистрируется на «Госуслугах»

С начала 2024 г. рождение более 170 тыс. детей зарегистрировано онлайн — это каждый третий новорожденный в стране. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Для дистанционной регистрации нужно получить в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении. Сейчас их выдают не только мамам, но и папам. Таким образом отец может взять оформление документов для ребенка на себя.

Первым отцом, получившим электронное свидетельство, стал мужчина из Красноярска. Родители назвали сына Ильей.

С начала 2024 г. на «Госуслугах» оформили: 316 тыс. электронных медицинских свидетельств о рождении; 170 тыс. электронных актовых записей о рождении; 85 тыс. регистраций по месту жительства; 261 тыс. сертификатов на маткапитал; 353 тыс. СНИЛС; 284 тыс. ИНН; 246 тыс. полисов ОМС

Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение
postgrespro

Топ-5 регионов по регистрации рождения онлайн: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область, Башкортостан, Чувашия, Сахалинская и Новосибирская области.

Суперсервис «Рождение ребенка» создан и развивается по нацпрограмме «Цифровая экономика». Он позволяет оформить все необходимые новорожденному документы дистанционно. Не выходя из роддома, можно зарегистрировать рождение, получить маткапитал и прописать ребенка. Проактивно в личный кабинет приходят СНИЛС, ИНН и полис ОМС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Правительственный дата-центр гигантской страны атакован и заблокирован

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024