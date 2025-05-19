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Группа компаний «Гулливер» перевела сотрудников на КЭДО от VK Tech

ГК «Гулливер» подключила к облачной системе кадрового электронного документооборота VK HR Tek 96% сотрудников двух торговых сетей и обслуживающих организаций. На проект отвели год, но справились всего за пять месяцев. В результате — ускорили процессы и оптимизировали расходы на пересылку деловых бумаг. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Гулливер» выбирала систему КЭДО из нескольких вендоров, победил VK HR Tek: устроила функциональность, стоимость и предложенные сроки миграции. Договор заключили в июле 2024 г., затем шла подготовка к переходу, в рамках которой для сотрудников провели обучение и рассказали о преимуществах новой системы.

В октябре 2024 г. на КЭДО перевели 200 сотрудников общего центра обслуживания, а потом одним днем — 2000 работников сети «Гулливер». В декабре 2024 г. подключили персонал нескольких магазинов сети «Победа», переводить сразу всю федеральную сеть не стали, чтобы не замедлять работу в сезон новогодних продаж. В конце января 2025 г. за день подключили оставшихся сотрудников сети. В феврале 2025 г. — перевели логистику, ИТ-дирекцию и транспортную компанию.

В группу входят торговые сети «Гулливер» и «Победа». В региональной сети «Гулливер» — 100 магазинов и 2000 сотрудников. В федеральной сети «Победа» — более 700 магазинов и 8000 сотрудников. Помимо этого, есть общий центр обслуживания, центр логистики и несколько распределительных центров. Общая численность персонала — 12 тыс. человек.

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Безопасность

«В безбумажный режим перевели сразу все основные кадровые процессы, сейчас добавляем новые: например, оформление льгот и пособий на рождение ребенка. Большинство сотрудников пользуется мобильным приложением для работы с системой. А владельцы кнопочных телефонов — в основном это уборщики и грузчики из регионов — личным кабинетом со стационарного компьютера директора магазина. В результате внедрения нам удалось значительно ускорить проведение кадровых операций и уменьшить бюджет на пересылку бумажных документов» — сказала директор общего центра обслуживания Наталья Зорина.

«Мы высоко ценим доверие, которое оказала нам группа компаний “Гулливер” при переходе на VK HR Tek. Система КЭДО позволяет оцифровать и ускорить внутренние рутинные процессы в компаниях, снизить затраты на КДП и свести к нулю риски потери документов. У нас в VK Tech накоплен большой опыт работы с ритейлом: мы отлично понимаем, что нужно, чтобы предоставить удобный сервис личного кабинета для линейных сотрудников, руководителей и кадровой службы» — сказал руководитель продуктового направления HR Tech в VK Tech Михаил Юрьев.

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