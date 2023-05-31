«Центр биометрических технологий» и группа ЦРТ подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Генеральный директор «Центра биометрических технологий» (оператор ГИС ЕБС) Владислав Поволоцкий и генеральный директор группы ЦРТ Дмитрий Дырмовский подписали меморандум о стратегическом партнерстве в целях развития биометрических технологий. Цель соглашения — признание эффективности совместной работы, наращивание сотрудничества для развития ГИС ЕБС с помощью технологий биометрии, развитие технологий антиспуфинга — защиты лицевой и голосовой биометрии от различных типов атак, включая дипфейки, а также консолидация усилий по развитию новых сервисов.

Владислав Поволоцкий, генеральный директор «Центра биометрических технологий», сказал: «Сегодня под эгидой Единой биометрической системы с учетом нового регулирования в нашей стране формируется отрасль биометрических технологий. Крупнейшие компании объединяют усилия для того, чтобы сделать отечественные решения в сфере биометрии прогрессивными, безопасными и удобными. Группа компаний ЦРТ — эксперт в области технологий биометрии с более чем 30-летним опытом. Нам как оператору Единой системы такое взаимодействие поможет вовремя реагировать на запросы отрасли и помогать ей в технологическом развитии».

Единая биометрическая система (ГИС ЕБС) – один из ключевых проектов цифровой инфраструктуры страны. Система была создана в 2018 г. для сбора, хранения, обработки и использования гражданами их биометрических персональных данных при оказании услуг. Цель работы системы – повысить доступность и безопасность услуг, не требуя при этом личного присутствия или подтверждения личности с помощью документов. Единая биометрическая система является государственной. Для пользователей этот статус означает гарантию сохранности и безопасности хранящихся в системе данных по всем требованиям регуляторов. Сегодня ГИС ЕБС используется в банковском обслуживании, образовании, транспорте, в сфере электронной подписи, в системах СКУД и в других направлениях.

Биометрические решения ЦРТ используются в разных индустриях, включая финтех и телеком. Они внедрены во многих регионах и странах мира — в Эквадоре, Мексике, СНГ, на Ближнем Востоке. На основе технологий компьютерного зрения ЦРТ реализовано более 300 проектов, в том числе — на спортивных и транспортных объектах. Биометрическая СКУД (система контроля и управления доступом), разработанная в ЦРТ, позволяет осуществлять биометрический, по лицу, проход в университеты, фитнес-центры и другие организации.

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Группа ЦРТ развивает несколько биометрических модальностей — лицо и голос, а также инвестирует в развитие технологий защиты.