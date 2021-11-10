ФНС использует Polymatica для анализа большого массива данных

Федеральная налоговая служба России ежемесячно обрабатывает несколько миллионов запросов от уполномоченных органов, поступающих в единый реестр ЗАГС, который является базовым источником сведений о гражданах России. Для анализа объединенных массивов данных, создаваемых органами ЗАГС в режиме реального времени, Служба использует аналитическую платформу Polymatica.

Российское решение обрабатывает большие объемы информации в режиме, близком к режиму реального времени. Удобный интерфейс, визуализация данных в виде дашбордов и широкая линейка инструментов позволяет формировать наглядную аналитическую отчетность по зарегистрированным актам гражданского состояния и устанавливать связи по огромному количеству параметров в различных разрезах.

«Платформа Polymatica используется в Федеральной налоговой службе с 2018 г. – это одно из первых российских решений, которые мы начали применять в рамках импортозамещения. При запуске проекта ЕГР ЗАГС выбор остановился именно на данной платформе, поскольку система хорошо себя зарекомендовала при ежедневном использовании и стала аналитическим стандартом для работы с объемным массивом данных. На сегодня пользователями Polymatica являются несколько сотен сотрудников региональных органов ЗАГС. Дашборды, построенные на основе аналитики Polymatica, используются в том числе для отчетов Правительства России», – отметил Владислав Поволоцкий, заместитель начальника Управления регистра населения ФНС России.

В ближайших планах ФНС с помощью платформы развивать аналитику ЕГР ЗАГС, переведя органы ЗАГС по всей стране на использования данного инструмента в ежедневной работе.