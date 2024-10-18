Объявлена охота за биометрией россиян. Собирать ее начнут через банковские приложения

В приложениях российских банков может появиться опция сбора биометрических данных россиян. Сдать ее можно только в отделении банка или в приложении «Госуслуги биометрия», но Центробанк намерен значительно упростить процесс. Россияне с недоверием относятся к сдаче биометрии в целом и уже продемонстрировали это, создав огромные очереди в МФЦ с целью написания заявления на отказ от передачи своих биометрических данных в Единую биометрическую систему.

Сдать биометрию, не вставая с дивана

Российский Центробанк намерен расширить банкам полномочия по сбору биометрии россиян. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову, регулятор собирается разрешить им делать это непосредственно в своих фирменных приложениях, хотя сейчас это строжайше запрещено.

В нынешних реалиях россияне, желающие предоставить свою биометрию банку и государству, могут сделать это или через приложение «Госуслуги биометрия» при наличии подтвержденного профиля на «Госуслугах», или путем очного посещения отделения своего банка. После этого данные отправятся в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая работает с 2018 г. Ее оператором является «Центр биометрических технологий».

Официальные причины, по которым Центробанк решился на послабления, к моменту выхода материала не раскрывались. Также Скоробогатова не назвала сроки внедрения новшества.

Самое логичное предположение

Действующее на момент публикации материала законодательство под биометрией, которая хранится в ЕБС, подразумевало исключительно образцы голоса и слепок лица. Эту информацию очень активно собирают банки, продвигая биометрию как постой способ оплаты товаров и услуг. В некоторых случаях достаточно просто улыбнуться в камеру, и с карты будут списаны деньги.

Сбербанк Биометрия подается россиянам под видом удобного способа оплаты

Также в мае 2024 г. CNews писал, что власти намерены запретить россиянам покупать SIM-карты без сдачи биометрии.

Россияне моментально невзлюбили все, что связано с биометрией и передачей этих данных государству. К маю 2021 г., когда ЕБС исполнилось три года, она содержала сведения лишь о 200 тыс. граждан страны при общей численности населения России около 146 млн человек.

Чтобы подстегнуть россиян к передаче своей биометрии в ЕБС власти приняли закон, обязывающий все коммерческие организации, в том числе и банки, хранить биометрию своих клиентов исключительно в Единой биометрической системе.

Задумка была очень простой – банки годами собирают биометрию, например, Сбербанк накопил 36 млн слепков лица и 28 млн образцов голоса своих клиентов. Теперь по новому закону он обязан передавать все эти данные в ЕБС.

Что-то пошло не так

Идея государства сработала – как пишут «Ведомости», к февралю 2024 г. в ЕБС было импортировано около 70 млн образцов биометрии россиян. Вот только последние с таким обращением с их персональными данными оказались в корне не согласны.

В конце августа и начале сентября 2023 г. в многофункциональных центрах во многих регионах России образовались очереди из желающих написать заявление на отказ от передачи своей биометрии в ЕБС и на удаление уже имеющихся в системе данных. Как сообщал CNews, с такой целью в МФЦ направилось более 1 млн человек, и МФЦ такого наплыва не выдержали – их работа была временно парализована.

В то же время генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий озвучивает совсем другую статистику. Как пишут «Ведомости», он утверждает, что количество регистраций биометрии при посещении отделения банков в России в октябре 2024 г. достигло 1,9 млн, что в шесть раз больше, нежели годом ранее.

Также утверждается, что число регистраций в приложении «Госуслуги биометрия» за аналогичный период показало 13-кратный рост, вплоть до 400 тыс. образцов.

Власти поддерживают

Новая инициатива Центробанка снискала одобрение Минцифры. Замдиректора департамента развития технологий цифровой идентификации при министерстве Юрий Шабанов подтвердил изданию, что Минцифры «поддерживает реализацию сдачи биометрии через мобильные приложения банков и готово помочь».

По мнению главы департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, в планы государства входит создание «единого оператора, в том числе биометрической информации». Он сообщил изданию, что для реализации идеи нужно «обеспечить поток» биометрических данных, «среди которых как раз наиболее релевантным источником могут выступить банковские приложения». Он добавил также, что приложения банков «лучше всего подходят для массового сбора биометрии».

Автор Telegram-канала Rusmicro Алексей Бойко видит совсем другие мотивы государства в том, чтобы собирать биометрию россиян через банковские приложения. По его словам, «скрытая и, возможно, основная» причина грядущего нововведения – это то, что россияне совершенно не торопятся делиться голосом и слепком лица с властями. Он сообщил «Ведомостям», что для тех, кто не является твердым противником использования биометрии, не хотят идти в банк и сдавать свои данные. Бойко добавил, что прием биометрических данных через приложения банков «может дать дополнительные регистрации и, как следствие, повысит показатели «собираемости» биометрии».