«Ростелеком» вывел на рынок модуль «КриптоSDK» для работы с биометрией

«Ростелеком» завершил тестирование и выпустил в продажу отечественный криптографический модуль «КриптоSDK», разработанный для защиты каналов связи при дистанционном обслуживании клиентов и сервисов удаленной идентификации граждан с использованием Единой биометрической системы. До конца 2021 г. встроить новое решение «Ростелекома» можно бесплатно. Оно позволяет проводить идентификацию в мобильном приложении банковской или иной организации, выполняя все требования по защите информации.

«КриптоSDK» — отечественное многофункциональное решение, которое можно использовать при организации защищенных с помощью средств криптографической защиты информации (СКЗИ) каналов связи для дистанционного банковского обслуживания или в иных сценариях. Теперь, чтобы получить услугу с использованием Единой биометрической системы, клиенту достаточно установить только приложение той организации, которая ее оказывает — ранее для идентификации пользователь перенаправлялся в мобильное приложение «Биометрия» от «Ростелекома». При этом организация, оказывающая услуги по биометрии, может самостоятельно решать, что ей удобнее: встроить модуль «КриптоSDK» или провести интеграцию мобильных приложений и приложения «Биометрия».

«КриптоSDK» также позволяет установить защищенное соединение по протоколу ГОСТ TLS и связать мобильные приложения как внешних, так и внутренних пользователей организации с ее корпоративными информационными системами по защищенному отечественными СКЗИ каналу связи.

Решение «Ростелекома» разработано в соответствии с жесткими требованиями российских регуляторов в сфере информационной безопасности, что дает возможность организовать защищенный сервис удаленной идентификации в собственном приложении без необходимости проходить процедуру сертификации. В качестве криптографического средства использовано сертифицированное отечественное решение «Криптопро CSP» версии 5.0 R2 КС1, разработанное компанией «Криптопро».

«Мы проделали большую работу и создали продукт, которому нет аналогов. “КриптоSDK” решает главную задачу — обеспечивает неразрывный клиентский путь при взаимодействии с Единой биометрической системой. Теперь любые организации могут проводить идентификацию по биометрии в собственном приложении, выполняя все требования регулятора по защите данных с помощью отечественного криптографического модуля. Он полноценно встраивается в интерфейс приложений не только банков, но и любых организаций, которые планируют использовать отечественную криптографию в своем мобильном ПО. Решение “Ростелекома” позволяет клиентам получать услуги без прерывания клиентского пути в процессе идентификации. При этом, используя наше решение, организациям нет необходимости проводить тематические исследования и сертифицировать свое приложение», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

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«На базе нашего сертифицированного решения “Криптопро CSP” 5.0 R2 “Ростелеком” создал универсальный программный модуль, выполняющий все этапы протокола удаленной идентификации через Единую биометрическую систему, а также предоставляющий высокоуровневый интерфейс для обеспечения защищенного взаимодействия по TLS с ГОСТ. Применение этого модуля в конечных мобильных приложениях не требует от разработчиков специальных знаний в области информационной безопасности, что сводит на нет ранее существовавшие трудности при встраивании криптографии в мобильные приложения для реализации сложных протоколов защиты информации, подобных применяемым в Единой биометрической системе», — сказал заместитель генерального директора «Криптопро» Станислав Смышляев.

Ранее ФСБ России согласовала техническое задание «Ростелекома» на разработку криптографического модуля «КриптоSDK», в апреле 2021 г. началось его тестирование, в котором приняли участие организации технологического сектора, банки и крупнейшие разработчики автоматизированных банковских систем — Центр финансовых технологий (ЦФТ) и iDSystems. Сейчас проходят тематические исследования на соответствие требованиям по информационной безопасности ФСТЭК России и ФСБ России.

К 1 января 2022 г. все банки с универсальной лицензией, имеющие приложения для работы с физическими лицами, должны предоставить новым клиентам возможность дистанционного открытия счета, вклада или получения кредита с использованием ЕСИА и Единой биометрической системы.