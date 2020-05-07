«Почта банк» приступил к сбору данных в ЕБС в своих точках на почте

«Почта банк» начал сбор данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) в своих точках обслуживания, расположенных в 33 современных почтовых отделениях нового формата в разных городах страны — Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре и других. Сбор биометрии осуществляют сотрудники «Почта банка» с использованием штатного оборудования рабочего места банковского операциониста. В ближайшее время масштабирование технологии будет продолжено. После полного развертывания проекта сеть точек «Почта банка» по сбору биометрии станет одной из самых обширных в стране.

«Учитывая, что почта есть в самых разных уголках страны, это позволит существенно расширить географию оказания услуг. Расширение зоны покрытия, наряду с появлением новых услуг на основе биометрии, безусловно, будет способствовать развитию биометрических сервисов в нашей стране», — отметил заместитель президента — председателя правления «Почта банка» Святослав Емельянов.

«"Ростелеком" активно работает над новыми сценариями использования единой биометрической системы. Запуск сбора биометрии в почтовых отделениях — это важный шаг в сторону расширения возможностей системы для граждан. А поскольку отделения "Почты России" есть даже в малых населенных пунктах, в перспективе, когда они будут оснащены все, гражданам не придется тратить много времени на сдачу данных. Мы также рассчитываем, что в ближайшее время зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, например, в центрах государственных услуг "Мои документы"», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Всего биометрические данные можно сдать в одном из 13,5 тыс. отделений 239 банков по всей России, в том числе в 440 флагманских клиентских центрах «Почта банка».