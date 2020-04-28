«Мобилитилаб» выпустила NLP-систему извлечения и анализа текстовой информации

«Мобилитилаб», резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», объявила о выпуске нового продукта – NLP-системы извлечения и анализа текстовой информации RUNER.

Обработка естественного языка (NLP, Natural Language Processing) является одной из самых динамично развивающихся технологических областей и сегодня отвечает на новые вызовы и потребности кардинально изменившегося современного мира, требующего нового качества цифровых решений. RUNER – готовый «коробочный» NLP-продукт предназначенный для повышения качества, гибкости и безопасности работы чат-ботов, роботизированных средств ввода данных (RPA), прикладных решений и сервисов, не требующий использования сторонних облачных служб и готовый к развертыванию во внутрикорпоративной сети и в составе тиражных продуктов.

Для ускорения захвата максимальной доли рынка в нынешний турбулентный период, который тем не менее перспективен для решений мобильности, кибербезопасности, ИИ и удаленного доступа, «Мобилитилаб» объявляет о своей готовности к привлечению инвестиций в компанию в рамках открытого инвестиционного раунда. Продукты российских технологических компаний уже достигли того уровня зрелости, когда напрямую конкурируют с известными международными решениями, но зачастую уступают им в масштабах внедрения из-за ограниченности собственных ресурсов. «Мобилитилаб» теперь полностью открыта к сотрудничеству с внешними инвесторами, вместе с которыми намерена занять ту долю рынка, которая соответствует доказанному мировому уровню технологий и продуктов компании.

RUNER – система базовой обработки естественного языка, предлагающая основные средства для разбивки текста на предложения, интеллектуального разделения предложений на элементы «токены» с их высокоуровневой типизацией (количественные и порядковые числительные, фамилии, имена, предлоги и т.п.), извлечения широкого спектра именованных сущностей (NER – Name Entity Recognition) и настраиваемой идентификации намерений пользователя (Intents).

RUNER обеспечивает извлечение ключевого набора готовых к использованию информационных сущностей: ФИО, даты и время, числовые, денежные и количественные величины (объем, масса, расстояние), проценты, телефоны, адреса электронной почты и сложные интернет-ссылки. Для задач работы с намерениями Intents – RUNER дает возможность определения ожидаемых команд, которые применяются в чат-ботах. Выдача в составе результатов анализа всего набора токенов и их типов, вместе с уже выделенными именованными сущностями, позволяет легко встраивать RUNER в сложные специализированные конвейеры (pipeline) обработки текстовой информации.

Ознакомиться с возможностями RUNER можно на сайте онлайн-демо и в демонстрационном чат-боте в Telegram @RUNER_demo_bot. В настоящий момент лицензия на использование RUNER в целях разработки – бесплатная.

«RUNER с самого начала разрабатывался не как экспериментальная система искусственного интеллекта (ИИ), а как готовый к использованию продукт. Высокая точность идентификации извлекаемой информации – чисел, денежных и количественных величин, дат, время, ФИО – обеспечивается заложенной на уровне дизайна поддержкой особенностей и правил русского языка. Это во всех смыслах российский продукт, – сказал Сергей Орлик, генеральный директор «Мобилитилаб». – Мы не пытались адаптировать западные решения с открытым исходным кодом для работы с корпусами данных на русском языке. Мы реализовали поддержку необходимых правил родного русского языка, позволяющие выйти на другой уровень работы с выделяемыми из текста информационными сущностями. И довели нашу реализацию до коробочного продукта».

RUNER предъявляет минимальные системные требования к его использованию – 1 Гб RAM на экземпляр (instance) сервера, CPU Intel Core i5 или эквивалент, GPU не требуется. RUNER работает на 64-битных платформах Windows, Linux и macOS. Экспериментальная версия продукта также функционирует на мобильных устройствах под управлением российской мобильной операционной системы «Аврора».

«RUNER стал естественным дополнением к нашему портфелю решений – сертифицированному ФСТЭК мобильному рабочему месту WorksPad с поддержкой российской мобильной операционной системы “Аврора” и корпоративной платформе чат-ботов и микроприложений WorksPad Assistant. Для нас это очередной шаг к удовлетворению наиболее актуальных потребностей заказчиков в обеспечении безопасной дистанционной работы, – отметил Сергей Макарьин, директор по развитию бизнеса «Мобилитилаб». – Широкий спектр опций лицензирования позволяет использовать RUNER не только в заказных корпоративных системах и RPA, но и тиражируемых продуктах - СЭД и CRM, и в онлайн-сервисах всех возможных сегментов - B2B, B2C, G2C».