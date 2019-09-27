На знаменитейшего разработчика Linux напал Ротшильд

Атака на СПО

Компания Rothschild Patent Imaging (RPI) обвинила GNOME Foundation в нарушении патента на технологию «беспроводного распространения изображений». Соответствующий судебный иск направлен в Окружной суд США по северному округу Калифорнии. Об этом сообщило издание ZDNet.

GNOME Foundation является некоммерческой организацией, которая координирует развитие проекта GNOME – популярнейшей свободной среды рабочего стола для Linux и других UNIX-подобных операционных систем. GNOME является частью проекта Ричарда Столлмана (Richard Stollman) GNU, который занимается разработкой свободного программного обеспечения с 1983 г.

В состав GNOME входит бесплатный менеджер фотографий Shotwell с открытым исходным кодом. Он поддерживает импорт и фильтрацию изображений с цифровых камер, а также позволяет упорядочивать снимки и делиться ими в социальных сетях и фотосервисах.

Ли Ротшильд собирается засудить GNOME Foundation за нарушение принадлежащего его компании патента

В иске RPI, основанной предпринимателем и изобретателем Ли Ротшильдом (Leigh M. Rothschild), утверждается, что перечисленные выше весьма базовые для современного менеджера фотографий функции Shotwell нарушают патент 9936086, зарегистрированный в 2008 г.

Данный патент описывает принцип установления беспроводного соединения между устройством захвата изображений и устройством-получателем, а также последующим импортом изображений и фильтрацией по заданным критериям.

Компания Ротшильда рассчитывает добиться от GNOME Foundation выплаты роялти за использование запатентованных технологий, либо удаления из Shotwell функций, якобы нарушающих патент.

Реакция GNOME Foundation

В GNOME Foundation иск считают безосновательным. По словам исполнительного директора организации Нила Макговерна (Neil McGovern), GNOME Foundation наняла адвоката и теперь намерена всеми силами защищаться. Он также с сожалением отметил, что из-за продолжающегося судебного разбирательства пока не может давать какие-либо комментарии.

Патентный тролль

Как отмечает ZDNet, это далеко не первый подобный иск от компаний, связанных с Ли Ротшильдом. Опрошенные журналистами издания эксперты в области права интеллектуальной собственности сходятся во мнении, что Ротшильд является классическим патентным троллем. Этим термином часто обозначают лица, как правило, юридические, существующие за счет исков к малым компаниям, не способным защититься в суде в силу нехватки финансовых и кадровых ресурсов.

По данным отчета, подготовленного сайтом RPX, который позволяет отслеживать статус судебных процессов по патентным искам, в 2015 г. Ли Ротшильд занял первое место по числу инициированных судебных разбирательств как представитель организаций, не ведущих производственную детальность.

Помимо RPI у Ротшильда есть ряд других компаний, зарабатывающих исключительно благодаря судебным тяжбам. Например, Rothschild Connected Devices (RCDI) в 2017 г. судилась с американским производителем навигационной техники и спортивных часов Garmin.

Юристам Garmin тогда удалось доказать необоснованность патентных претензий со стороны структуры Ротшильда. В итоге RCDI пришлось отказаться от иска, а Garmin, в свою очередь, подал встречный иск и отсудил $20 тыс. в качестве компенсации судебных расходов.

Несмотря на громкое имя, Ли Ротшильд, вероятно, не имеет отношения к знаменитой династии банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения. Во всяком случае, в известных явно неполных списках членов семейства его имя не упоминается. В Сети фотографии Ли Ротшильда можно найти на его странице в социальной сети Myspace и в приложении к интервью, которое он дал ресурсу intellectualventures.com в 2013 г.



Чтобы обезопасить себя от патентных троллей крупнейшие мировые корпорации в лице IBM, Novell, Philips, Red Hat, Sony в 2005 г. организовали Open Invention Network (OIN).

Организация занимается скупкой патентов на технологии экосистемы Linux и позволяет участникам бесплатно (royalty-free) использовать их в собственных разработках. На сегодняшний день OIN насчитывает свыше 2,5 тыс. участников, среди которых Google, присоединившийся к ней в 2007 г., а также Cisco, Facebook, HP и многие другие крупные игроки рынка ИТ. В октябре 2018 г. к инициативе присоединился Microsoft, передав 60 тыс. собственных патентов в бесплатное пользование ее участникам.

