Ротшильд сокрушительно проиграл патентную войну знаменитым разработчикам Linux

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Убедительная победа GNOME Foundation

GNOME Foundation и компания Rothschild Patent Imaging (RPI) американского бизнесмена Ли Ротшильда (Leigh M. Rothschild) урегулировали патентный спор, продолжавшийся с сентября 2019 г. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте некоммерческой организации. В 2019 г. Ротшильд обвинял GNOME Foundation, координатора проекта разработки открытой среды рабочего стола для UNIX-подобных операционных систем, в нарушении весьма сомнительного патента. Через суд он планировал добиться от НКО выплаты денежной компенсации.

Согласно достигнутым договоренностям, фирма Ротшильда полностью снимает свои претензии в адрес GNOME Foundation и обязуется в будущем отказаться от ее преследования из-за каких бы то ни было патентов, принадлежащих RPI. Кроме того, компания и американский бизнесмен лично взяли на себя обязательство не предъявлять патентные иски к проектам, исходный код которых распространяется на условиях лицензий, одобренных OSI (Open Source Initiative). Отныне такие проекты смогут без опаски использовать любые патенты, принадлежащие Ротшильду и его компаниям.

Исполнительный директор GNOME Foundation Нил Макговерн (Neil McGovern) выразил свое удовлетворение исходом дела, отметив, что теперь организация сможет, наконец, сосредоточиться на своей основной задаче – разработке свободного ПО. Ли Ротшильд также положительно оценил итоги разбирательства, отметив, что «рад мирному решению проблемы» и «всегда поддерживал инновации открытого ПО и его разработчиков, а также поощрял его распространение».

Ли Ротшильд капитулировал перед GNOME Foundation

GNOME Foundation не уточняет, какие именно аргументы заставили Ли Ротшильда столь кардинально поменять свою позицию по вопросу и отозвать свой иск. В своем сообщении организация отмечает, что ее интересы на безвозмездной основе (pro bono) представляли четверо юристов из транснациональной фирмы Shearman & Sterling.

История вопроса

GNOME Foundation является некоммерческой организацией, которая координирует развитие проекта GNOME – популярнейшей свободной среды рабочего стола для Linux и других UNIX-подобных операционных систем. GNOME является частью проекта евангелиста свободного ПО Ричарда Столлмана (Richard Stollman) GNU.

В состав GNOME входит бесплатный менеджер фотографий Shotwell с открытым исходным кодом. Он поддерживает импорт и фильтрацию изображений с цифровых камер, а также позволяет упорядочивать снимки и делиться ими в социальных сетях и фотосервисах.

В сентябре 2019 г. RPI подала в суд на GNOME Foundation. В иске, направленном компанией в Окружной суд США по северному округу Калифорнии говорилось, что ряд функции Shotwell нарушает принадлежащий ей патент №9936086 от 2008 г.

Данный патент описывает принцип установления беспроводного соединения между устройством захвата изображений и устройством-получателем, а также последующим импортом изображений и фильтрацией по заданным критериям.

В исковом заявлении компании Ротшильда возможность выгрузки изображений в социальные сети и фотосервисы непосредственно с мобильного устройства (фотоаппарата или смартфона), реализованная в Shotwell, интерпретируется именно как передача этих изображений по беспроводному каналу связи. В защиту своей трактовки принципа работы описанной функции менеджера фотографий RPI приводит тот факт, что в момент загрузки фотографий удаленный сервер (например, соцсети Facebook) и устройство, с которого осуществляется импорт, не соединены проводами, поэтому связь между ними устанавливается беспроводная.

Компания Ротшильда рассчитывала добиться от GNOME Foundation выплаты регулярного денежного вознаграждения (роялти) за использование патентованных технологий, либо удаления из Shotwell функций, якобы нарушающих патент.

В октябре 2019 г. CNews писал о попытке структуры Ротшильда урегулировать спор на условиях бизнесмена. Они предполагали выплату «пятизначной суммы» в обмен на снятие претензий со стороны RPI. Однако GNOME Foundation отклонила предложение, объявив о планах противостоять «безосновательной атаке» и не только доказать свою правоту в суде, но и добиться аннулирования сомнительного патента.

Также на сторону разработчиков GNOME встала организация Open Invention Network (OIN), учрежденная IBM, Novell, Philips, Red Hat и Sony в 2005 г. Она занимается скупкой патентов на технологии экосистемы Linux и позволяет участникам бесплатно (royalty-free) использовать их в собственных разработках. На сегодняшний день OIN насчитывает свыше 2,5 тыс. участников, среди которых Google, присоединившийся к ней в 2007 г., а также Cisco, Facebook, HP и многие другие крупные игроки рынка ИТ. В октябре 2018 г. к инициативе присоединилась корпорация Microsoft, передав 60 тыс. собственных патентов в бесплатное пользование ее участникам.

Легкий заработок на патентном троллинге

В GNOME Foundation Ротшильда характеризовали как классического патентного тролля. Так часто называют людей или компании, которые существуют исключительно за счет исков к небольшим фирмам, не имеющим возможности эффективно защищаться в суде в силу дефицита юридический экспертизы и ограниченности финансовых возможностей.

Несмотря на громкое имя, Ли Ротшильд, вероятно, не имеет отношения к знаменитой династии банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения. Во всяком случае, в известных явно неполных списках членов семейства его имя не упоминается. В Сети фотографии Ли Ротшильда можно найти на его странице в социальной сети Myspace и в приложении к интервью, которое он дал ресурсу intellectualventures.com в 2013 г.

Помимо RPI, Ротшильд владеет рядом других компаний, зарабатывающих благодаря судебным тяжбам. Например, Rothschild Connected Devices (RCDI) в 2017 г. судилась с американским производителем навигационной техники и спортивных часов Garmin. Тогда юристам Garmin удалось доказать необоснованность патентных претензий со стороны структуры Ротшильда. В итоге RCDI пришлось отказаться от иска, а Garmin, в свою очередь, подал встречный иск и отсудил $20 тыс. в качестве компенсации судебных расходов.