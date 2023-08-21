Компания GAGAR>N выпустила дисковые массивы JBOF

GAGAR>N, российский производитель и разработчик серверного оборудования полного цикла, выпустил дисковые массивы JBOF на базе открытого стандарта Open Compute Project. Разработка компании будет запущена в массовое производство с октября 2023 г. Об этом CNews сообщили представители GAGAR>N.

В линейке продуктов GAGAR>N появился дисковый массив JBOF, разработанный по стандарту OCP для 21-дюймовой серверной архитектуры. JBOF или Just a Bunch of Flash («просто группа флеш-накопителей») — система внешнего хранения данных, которая подключается непосредственно к серверу. Такой подход позволяет увеличить количество доступной памяти. Основное преимущество JBOF – быстродействие дискового массива. Он подходит для работы с приложениями, которые требуют высокой скорости обмена данными.

Решение от GAGAR>N имеет высокую плотность размещения дисков. Дисковая полка занимает 2OU и вмещает в себя три JBOF-массива емкостью по 16 дисков NVMe U.2 каждый — всего 48 дисков в одной дисковой полке.

Архитектура дискового массива достаточно гибкая, и при необходимости GAGAR>N может вместо 16 2,5-дюймовых дисков SSD установить диски формата M.2 NVMe. Они компактнее U2, поэтому в одном JBOF можно разместить 32 диска M2. Это 96 дисков на шасси. Увеличение количества дисков дает больше возможностей для резервирования данных и повышает надежность их хранения.

Подключение к серверу производится с помощью карты retimer PCIe gen 3x16, которая обеспечивает скорость передачи данных до 15,75 ГБ/с. JBOF от GAGAR>N представляет собой отдельный продукт, который будет поставляться независимо от серверов компании.

«Особенность архитектуры по стандарту OCP в том, что на переднюю панель сервера нужно выводить и карты расширения, и диски. Поэтому клиенты, которым нужно работать с большими объемами данных без потери скорости, могут выбрать решения с подключением внешних дисковых массивов JBOF. Сервер в этом случае видит дополнительные диски как свои собственные. Наш продукт при этом еще и максимально гибкий. Можно выстраивать различные сценарии: например, подключать один JBOF к одному или нескольким серверам. Таким образом, его можно легко оптимизировать под конкретные запросы заказчиков», — сказал Александр Пяталов, технический руководитель продуктов компании GAGAR>N.

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Разработка будет доступна к продаже с октября 2023 г.

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GAGAR>N — разработчик, производитель и поставщик российских решений по управлению цифровой инфраструктурой. В активе компании полный цикл производства серверного оборудования в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (OCP) и разработки программного обеспечения для решения вычислительных задач любой сложности. Продукты и решения компании включены в реестр Минпромторга и Минцифры.