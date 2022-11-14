Gagar>n открыла центр экспертизы OCP

В Москве на базе обновленной OCP-лаборатории компании Gagar>n открылся единственный в России центр экспертизы, получивший официальный статус OCP Experience Center. Основная задача центра — популяризация концепции Open Compute Project в России и СНГ. В OCP Experience Center российские компании могут познакомиться с преимуществами подхода и готовыми архитектурными решениями.

Сообщество Open Compute Project (OCP) объединяет производителей и потребителей оборудования и программного обеспечения для центров обработки данных со всего мира. Участники OCP-комьюнити совместно прорабатывают открытые тиражируемые решения, предназначенные для повышения эффективности ЦОДов, упрощения эксплуатации оборудования и снижения совокупной стоимости владения.

Gagar>n является участником сообщества OCP, самостоятельно разрабатывает и производит продукты на базе стандартов и архитектур OCP. В 2019 г. для популяризации OCP-решений компания открыла первую в России лабораторию OCP Lab, позволяющую демонстрировать и тестировать серверное оборудование и системное программное обеспечение.

После существенной модернизации лаборатории компания Gagar>n открыла на ее базе центр экспертизы — единственный в России и один из шести в регионе EMEA. Центр получил официальный статус OCP Experience Center от сообщества OCP.

Отечественные разработчики создадут замену Microsoft System Center Инновации для промышленности

Центр экспертизы позволяет на практике познакомиться с подходом OCP, а также аппаратным и программным обеспечением Gagar>n, оценить его преимущества и применимость для решения конкретных бизнес-задач. Специалисты центра помогут подобрать оптимальное архитектурное решение и проверить его в рамках функционального и нагрузочного тестирования. Причем сделать это можно как на территории OCP Experience Center, так и на площадке заказчика. Процесс на всех этапах сопровождают инженеры и архитекторы Gagar>n.

«Подход OCP доказал свою состоятельность и востребованность для построения эффективных центров обработки данных по всему миру. Мы видим взрывной рост интереса к OCP со стороны российских заказчиков. Центр экспертизы OCP позволяет увидеть продукты в условиях, приближенных к реальным, проработать архитектуру и протестировать решение — и таким образом минимизировать риски перехода на новую платформ», — сказала Леся Виноградова, руководитель центра экспертизы OCP компании Gagar>n.