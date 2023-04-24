Компания Gagar>n выпустила систему питания

Компания Gagar>n, разработчик и производитель российского серверного оборудования полного цикла, выпустила систему питания для серверного оборудования по стандарту Open Compute Project (OCP). Устройство способно заменить полки питания от ведущих глобальных ИТ-вендоров. Шесть блоков питания по 3 кВт каждый обеспечивают резервируемое питание серверного оборудования по схеме 3+3, либо 5+1. Об этом CNews сообщили представители Gagar>n.

Система питания будет поставляться в составе серверного шкафа Gagar>n, разработанного по стандарту OCP: Open Rack v2 — с увеличенной до 21’’ внутренней монтажной шириной.

Архитектура OCP подразумевает свои конфигурации систем питания, требования к размеру и резервированию. Устройство состоит из шести блоков питания. При этом блок питания достаточно компактен — всего 1 OU. Диапазон рабочих температур — от 0 до +50ºС.

В процессе разработки устройства в Gagar>n решали несколько инженерных задач. Во-первых, из-за высокой мощности устройства его компоненты быстро нагреваются. Для отведения тепла использовали несколько конструкторских приемов: особую внутреннюю компоновку блоков питания и продуманный маршрут воздушных потоков. Воздух проходит через наиболее горячие элементы и эффективно их охлаждает.

Во-вторых, команда Gagar>n занималась снижением пульсаций и шумов на выходном напряжении 12,3 В. Качественное питание необходимо для стабильной работы всего оборудования, которое будет установлено в серверный шкаф.

В системе питания предусмотрено два независимых друг от друга ввода (луча) переменного напряжения (380В/220В). Каждый ввод отвечает за отдельные три блока питания. Благодаря этому устройство работает без сбоев. Даже в случае выхода из строя одного луча входного переменного напряжения выходное питание будет обеспечено в требуемом объеме, и серверное оборудование продолжит работу — данным клиента ничего не будет угрожать.

На российском рынке представлено множество систем питания для классической 19-дюймовой архитектуры, но аналогов продукту Gagar>n на сегодняшний день практически нет. Поддержка устройств осуществляется на территории страны, от момента покупки до конца жизненного цикла системы питания. При возникновении каких-либо внештатных вопросов на стороне заказчика специалисты Gagar>n могут оперативно выехать на объект для разрешения ситуации

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«Мы стремимся к полной технологической независимости нашего серверного оборудования. Поэтому такие продукты, как система питания, мы разрабатываем и производим собственными силами в России. Благодаря этому мы знаем устройство “от и до” и можем быстро и качественно дорабатывать его по требованиям заказчика», — сказал Александр Пяталов, технический руководитель продуктов Gagar>n.

Сейчас компания находится на стадии выпуска опытной партии продукта. Серийное производство будет запущено в III квартале 2023 г.

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Gagar>n — производитель российского серверного оборудования полного цикла, располагающий собственным дизайн-центром, лабораторией и контрактным производством.

Серверное оборудование Gagar>n производится в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (OCP). Особенностью спецификаций OCP является полная архитектурная открытость, отсутствие зависимости от вендоров, снижение стоимости владения и широкий спектр применения.