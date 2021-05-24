Новый высокопроизводительный сервер Butterfly от Delta Solutions на базе платформы Intel Whitley

Delta Computers, российский разработчик и производитель IT-оборудования, входящий в группу компаний Delta Solutions, представляет новое семейство высокопроизводительных серверов в форм-факторе 1OU OCP на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения.

Созданное в соответствии с открытыми стандартами и архитектурой Open Compute Project (OCP), это оборудование предназначено для того, чтобы стать основой энергоэффективных, производительных и экономичных ЦОД. Используя совокупные возможности чипсета Intel C621 A, системной шины Intel Ultra_Path Interconnect (UPI) и двух процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения, новые серверы могут нести широкий спектр рабочих нагрузок, позволяя выстраивать вычислительные кластеры и создавать распределенные гиперконвергентные платформы.

К преимуществам открытой архитектуры OCP можно отнести ее энергоэффективность, высокую плотность размещения вычислительных ресурсов в ЦОД, а также простоту их обслуживания. Сочетание достоинств архитектуры OCP и производительности серверной платформы Intel позволяет не только снизить стоимость владения, но и предоставлять клиентам более качественные и недорогие сервисы, получая серьезное конкурентное преимущество.

Сервер Butterfly от Delta Solutions в форм-факторе OCP поддерживает до двух процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения (Ice Lake) с TDP до 300 Вт с восьмиканальным контроллером RAM, что обеспечивает возможность установки до 32 модулей оперативной памяти RDIMM/LRDIMM DDR4 c частотой до 3200 МГц, в том числе модулей Intel Optane. Общий объем оперативной памяти может достигать 8 ТБ.

В зависимости от конфигурации сервер высотой всего 1 Open Unit (OU) может быть оснащен современными высокоскоростными твердотельными накопителями различных форм-факторов с возможностью «горячей замены»:

до 8х U.2 с общим объемом флеш-памяти до 64 ТБ;

до 20х E1.S с общим объемом флеш-памяти до 80 ТБ;

до 8x E1.S совместно с 8x SATA с суммарным объемом флеш-памяти до 96 ТБ;

до 12х E1.S совместно с 8х E1.L с суммарным объемом флеш-памяти до 168 ТБ;

до 8x E1.L совместно с 8x SATA с суммарным объемом флеш-памяти до 184 ТБ.

Для установки карт расширения предусмотрены два слота x16 PCIe Gen4 FHHL и один слот x16 PCIe Gen4 OCP 3.0.

Серверы совместимы со стативами стандарта Open Rack, оснащенными единой токоведущей шиной постоянного тока 12В. Управление сервером осуществляется при помощи Delta BMC v.1.3.0.4, программного обеспечения, разработанного российской компанией Delta Solutions. Это решение уровня предприятия для мониторинга и управления большим парком серверов.

Новые высокопроизводительные серверы Butterfly от Delta Solutions доступны для предзаказа с мая 2021 года. Планируемый объем производства – до 2000 единиц в квартал.

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