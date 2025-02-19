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Ланит Венчурс Lanit Ventures


Корпоративный венчурный фонд LANIT Ventures («ЛАНИТ Венчурс») входит в состав группы компаний ЛАНИТ. Фонд занимается инвестированием и поддержкой молодых российских компаний.  Участие Фонда включает не только финансирование, но и помощь в продажах, консультирование по юридическим, финансовым, налоговым вопросам, защиту от ошибок. Стартапы получают помощь в выстраивании маркетинговой стратегии и коммуникаций с клиентами.


19.02.2025 «Ланит» вывел на российские дороги электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 2
11.03.2024 «Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 1
05.12.2023 В России появился завод, выпускающий 60 тысяч серверов в год 2
30.06.2023 «Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей на свои доли завода по производству серверов 1
03.05.2023 В России начинается выпуск полуотечественных серверов OpenYard. За ними стоит «Яндекс» 2
01.03.2023 Lanit Ventures инвестировал в сервис аренды жилой недвижимости CoLife 2
07.11.2022 Компания ITOGO объявляет запуск сервиса партнерских продаж 1
18.05.2022 «Ланит» инвестировал в компанию-реселлера ITOGO 1
02.04.2021 «Ланит» инвестировал в сервис бесплатной аренды смартфонов «Запросто!» 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 1
27.11.2018 Российские разработчики представили в Лондоне виртуальную систему реабилитации 1
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса 1
25.05.2017 Lanit Ventures инвестировал в ZOZO 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

Ланит Венчурс и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2163 12
Inventive Retail Group 76 5
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 5
Ланит - diHouse - Дихаус 192 5
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 3
Fibrum 9 3
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 16 3
Yandex - Яндекс 7415 3
Центр открытых разработок - OpenYard 29 3
Ланит - ITOGO - ИТОГО 3 2
Gigabyte Technology 367 2
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 6 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 1
SAP SE 5282 1
Microsoft Corporation 24667 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Oracle Corporation 6705 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 1
8263 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Ланит Консалтинг 12 1
Ланит - Норбит - ABC Solutions - Эй Би Си Солюшенс 5 1
МегаФон Ритейл 79 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 22 1
Dell EMC 5036 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2555 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 855 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Альфа-Банк 1778 1
Русагро Группа Компаний 279 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 310 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
Colife 3 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
Сова Моторс 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 3
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12091 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1073 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 589 3
Microsoft Windows 2000 8661 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Моторика - ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 3 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Казначейство 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 1
Intel x86 - архитектура процессора 1863 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 387 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 709 1
Генс Филипп 41 4
Генс Георгий 76 3
Ситников Денис 5 3
Белогорцев Алексей 6 3
Клименко Татьяна 2 2
Грибов Владимир 31 1
Чех Илья 8 1
Конник Татьяна 1 1
Абрамов Борис 2 1
Жирнов Александр 2 1
Энгельгардт Михаил 3 1
Голышкин Андрей 5 1
Зиновьев Антон 4 1
Провкин Юрий 4 1
Бабинов Артем 1 1
Овчинников Сергей 48 1
Копосов Максим 61 1
Широков Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 2
Великобритания - Лондон 2388 2
Китай - Тайвань 3999 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 643 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17472 1
Венгрия 813 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 1
Кипр - Республика 559 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Белиз 70 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Австрия - Вена 253 1
Австралия - Мельбурн 112 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Европа 21805 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2955 1
Южная Корея - Республика 6663 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1037 1
Индия - Bharat 5467 1
Турция - Турецкая республика 2368 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 60 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2133 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6164 7
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 1
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University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 3
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
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Monash University - Университет Монаша 20 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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