«Ланит» инвестировал в компанию-реселлера ITOGO

ITOGO – интернет-магазин, закрывающий потребности корпоративных клиентов в комплектации офисов электроникой, компьютерной и бытовой техникой. Инвестором выступил корпоративный венчурный фонд Lanit Ventures. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Ассортимент ITOGO формируется на базе крупнейших широкопрофильных ИТ-дистрибуторов России Treolan и diHouse, входящих в группу компаний «Ланит». Сервис дает возможность как приобрести конкретные позиции и комплекты техники, так и подобрать оборудование по техническим требованиям.

ITOGO доступен клиентам по всей России – получить заказ можно самостоятельно из пунктов выдачи заказов или выбрать доставку курьером до двери. В ближайшей перспективе ассортимент электроники и бытовой техники будет расширен до 100 тыс. позиций от более чем 500 производителей.

Татьяна Клименко, директор проекта ITOGO: «Новые времена требуют новых решений. Мы видим активное развитие онлайн-продаж в В2С-сегменте, но до последнего времени в В2В-сегменте не было специальных онлайн-каналов для продажи юридическим лицам. Проект ITOGO призван закрыть эту возрастающую потребность корпоративных клиентов».

Денис Ситников, вице-президент по инвестициям группы компаний «Ланит»: «Цифровизация бизнес-процессов ведет к увеличению закупок техники. Создание полноценных интернет-сервисов, с помощью которых клиент мог бы совершать большую часть операций 24/7 самостоятельно, – перспективный тренд, и мы в него инвестируем, помогая новому проекту не только финансами, но и своей экспертизой, ресурсами дочерних компаний».

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«Ланит» – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.