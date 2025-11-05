Разделы

Платформа виртуализации SharxBase совместима с серверами OpenYard

Производитель серверного оборудования OpenYard и разработчик систем виртуализации SharxDC объявляют об успешном тестировании. По итогам испытаний выпущен сертификат, подтверждающий корректную работу платформ SharxBase версий 5.10.x и 6.x на серверном оборудовании OpenYard серий RS102I и RS202I. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

SharxBaseроссийская платформа виртуализации, которая обеспечивает создание отказоустойчивых и масштабируемых ИТ-инфраструктур ЦОДов с распределенным хранилищем данных. Версия 5.10.x зарекомендовала себя как стабильная и сертифицированная платформа для промышленных внедрений, а SharxBase 6.x представляет новое поколение с улучшенной производительностью, поддержкой современного оборудования, включая NVMe и PCIe 5.0, и расширенными возможностями управления кластерами и хранилищами.

Тестирование включало проверку производительности, стабильности и корректности работы компонентов платформы виртуализации с различными аппаратными конфигурациями.

Испытания проводились на серверах семейства RS202I и RS102I. Первый поддерживает установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVMe и до шести PCI-устройств, а второй – до 10 накопителей и четырех PCI-устройств. Оба сервера основаны на процессорах пятого поколения архитектуры x86 с теплопакетом до 350 Вт, поддерживают до 4 ТБ оперативной памяти DDR5, а также оснащены интерфейсами PCIe 5.0 и модулями OCP 3.0.

«Наличие надежного партнера с продуктовой линейкой современных серверных платформ – основа формирования программно-аппаратных комплексов с единой точкой технической поддержки, предназначенных для решения самого разного круга задач – от построения отечественной on premise инфраструктуры заказчика до построения КИИ с самыми серьезными требованиями по надежности и защищенности», – сказал Вячеслав Куликов, коммерческий директор SharxDC.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

«Для OpenYard крайне важно формировать надежные технологические альянсы, расширяющие экосистему отечественных инфраструктурных решений. Совместимость нашего оборудования с платформой SharxBase – это дополнительная гарантия стабильности и уверенности для наших заказчиков. Мы видим большой потенциал в развитии совместных решений с российскими разработчиками ПО и уверены, что такие партнерства позволят создать современную и устойчивую ИТ-инфраструктуру», – сказала Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard.

В настоящий момент компании ведут разработку совместного программно-аппаратного комплекса, объединяющего возможности серверного оборудования OpenYard и платформы SharxBase для создания готовых инфраструктурных решений корпоративного уровня.

Показать еще

