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ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и SharxBase: синергия отечественных решений для высокопроизводительных ЦОД

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и «Шаркс Датацентр» объявляют об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «МСВСфера» с платформой виртуализации SharxBase. Это сотрудничество открывает новые возможности для создания высокопроизводительных и отказоустойчивых ЦОД на базе отечественных решений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Интеграция операционной системы «МСВСфера» и платформы виртуализации SharxBase является значительным шагом в развитии экосистемы российских ИТ-продуктов для построения современных центров обработки данных.

Платформа виртуализации SharxBase, разработанная компанией «Шаркс Датацентр», предназначена для создания высокопроизводительной отказоустойчивой вычислительной инфраструктуры ЦОД с распределенным хранилищем данных и необходимым уровнем информационной безопасности. Архитектура платформы позволяет создавать пулы ИТ-ресурсов, рассчитанные на функционирование большого количества сервисов.

В рамках проведенного тестирования была подтверждена корректность функционирования виртуальных машин с ОС «МСВСфера» в качестве гостевой операционной системы. Процесс тестирования включал: проверку возможностей операционной системы; проведение функциональных и нагрузочных тестов; верификацию процедур «горячей» миграции виртуальной машины.

По итогам тестирования получены результаты, подтверждающие корректную работу ОС «МСВСфера» в различных режимах работы на платформе SharxBase.

Интеграция ОС «МСВСфера» и SharxBase особенно актуальна для государственных учреждений, стремящихся к полному импортозамещению, крупных корпораций, нуждающихся в создании мощных и надежных ЦОД, компаний, работающих с большими объемами данных и требующих высокой производительности вычислительных систем, а также организаций, для которых критически важна отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры.

«Проведенное тестирование позволит предлагать нашим заказчикам проверенное и верифицированное решение, работоспособность которого гарантируется двумя производителями, – сказал Бычков Роман, директор по развитию «Шаркс Датацентр». – Полученные результаты дадут нашим заказчикам уверенность в том, что их информационные системы будут работать корректно и смогут обеспечить надежную реализацию всех необходимых бизнес-процессов и сервисов».

Ключевые преимущества интеграции ОС «МСВСфера» и SharxBase

Высокая производительность. Реализация современного видения гиперконвергентных технологий обеспечивает высокий уровень производительности и масштабирования.

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Техника

Отказоустойчивость. Создание надежной инфраструктуры с распределенным хранилищем данных.

Информационная безопасность. Обеспечение необходимого уровня защиты данных и процессов.

Быстрое развертывание. Возможность оперативного запуска и настройки виртуальных машин.

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Безопасность

Эффективное управление ресурсами. Контроль и оптимизация использования ИТ-ресурсов.

«Совместимость ОС «МСВСфера» с платформой SharxBase открывает новые возможности для создания современных центров обработки данных на базе отечественных решений. Наше сотрудничество с «Шаркс Датацентр» позволяет предложить заказчикам комплексное решение, отвечающее самым высоким требованиям к производительности, надежности и безопасности», – сказал Дмитрий Баранов, директор по развитию продукта ОС «МСВСфера».

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