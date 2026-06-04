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SharxDC Sharx

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.06.2026 Совместимость платформы хранения и поиска документов «М1:Архив» с S3-хранилищем Sharx Storage 1
01.04.2025 Серверы RDW Computers серии «Алтай-ТМА» протестированы программным обеспечением «Sharx Base 5.x» 1
15.12.2022 «Эр-телеком» предложит своим клиентам отечественное решение для виртуализации 1
10.04.2019 Владимир Моисейкин -

Создать за несколько лет полные аналоги западных платформ невозможно

 1
15.10.2018 «Шаркс датацентр» и «Инфотекс» провели испытания на совместимость платформы Sharx cо средствами защиты информации Vipnet 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

SharxDC и организации, системы, технологии, персоны:

SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 23 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 560 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 201 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 969 1
Росплатформа - Р-Платформа 95 1
Eltex - Предприятие Элтекс 239 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17721 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7735 1
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SharxDC - SharxBase 19 3
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InfoTeCS - ViPNet Administrator 15 1
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 82 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 350 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 1
Аудит - аудиторский услуги 3334 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8698 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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