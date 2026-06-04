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SharxDC Sharx
СОБЫТИЯ
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SharxDC и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5898 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 1
|Бычков Роман 8 1
|Чугунов Евгений 16 1
|Моисейкин Владимир 1 1
|Лантух Владислав 21 1
|Виноградова Леся 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163455 5
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1510 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3878 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
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