Совместимость платформы хранения и поиска документов «М1:Архив» с S3-хранилищем Sharx Storage

«Шаркс Датацентр» (ООО «Шаркс ДЦ») и «ЕСМ-Консалтинг» объявляют о подтверждении технологической совместимости S3-объектного хранилища Sharx Storage и платформы для централизованного хранения электронных документов «М1:Архив». Об этом CNews сообщили представители «ЕСМ-Консалтинг».

«М1:Архив» — централизованный электронный архив корпоративных документов с расширенными функциями поиска и интеграцией с различными информационными системами. Sharx Storage — отечественное решение для хранения больших объемов данных, в том числе «холодных» архивов, с поддержкой S3-протокола, масштабируемостью до 5 ПБ, отказоустойчивостью и возможностью интеграции с корпоративными системами.

Совместимость этих решений позволяет организациям хранить файлы документов из «М1:Архив» в S3-хранилище Sharx Storage, что обеспечивает практически неограниченный рост архива вместе с бизнесом без сложной реорганизации инфраструктуры. Такой подход гарантирует высокую доступность данных и оптимизирует затраты на их хранение.

Концепция хранения в платформе «М1:Архив» обеспечивает возможность тиринга данных, то есть перемещения редко используемых документов на более медленные и дешевые уровни хранения в S3-хранилище. При этом обеспечивается мгновенный доступ к актуальным данным, которые размещаются на быстрых носителях.

«Интеграция «М1:Архив» и Sharx Storage позволяет нашим заказчикам строить системы хранения электронных документов полностью на базе современных российских технологий. Это обеспечивает не только технологическую независимость, но и значительно снижает совокупную стоимость владения цифровым архивом, не теряя при этом в скорости и доступности информации», — сказал Алексей Артемьев, генеральный директор ООО «ЕСМ-Консалтинг».

«Подтверждение совместимости с «М1:Архив» — важный шаг для расширения сценариев применения Sharx Storage в корпоративных и ведомственных инфраструктурах. Мы видим устойчивый запрос рынка на надежные объектные хранилища, которые легко интегрируются с системами работы с электронными документами. Использование связки Sharx Storage и «М1:Архив» помогает снизить технологические риски и упростить внедрение архитектур, рассчитанных на длительное хранение и быстрый доступ к документам», — отметил Константин Шамрай, генеральный директор ООО «Шаркс ДЦ».