Знаменитый российский дизайн-центр оштрафован за срыв разработки чипа для распознавания БПЛА

Зеленоградский дизайн-центр «Элвис» оштрафован за разработку многокристального модуля для идентификации и контроля беспилотников — аналога британского семейства Telit xE910.

Модуль для БПЛА

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал АО НПЦ «Элвис» на 78,2 млн руб. за срыв сроков разработки многокристального модуля для идентификации и контроля беспилотных летательных аппаратов.

Контракт был заключен 11 декабря 2017 г. на сумму 860 млн руб., срок исполнения — 31 декабря 2020 г. Согласно претензии Минпромторга, третий этап работ (изготовление опытных образцов, проведение предварительных испытаний и приемка ОКР) должен был быть завершен к 20 ноября 2019 г., а фактически сдан 21 декабря 2020 г. То есть задержка составила более года.

В претензии указано, что перечислить неустойку необходимо в течение 30 дней. В противном случае Минпромторг грозит обратиться в Арбитражный суд.

Что надо было разработать

Речь идет об ОКР «Сложность-БПЛА» — разработке и изготовлении многокристального модуля для идентификации и контроля беспилотных летательных аппаратов с использованием сетей передачи данных и навигации. Согласно техническому заданию, ближайшим зарубежным функциональным аналогом модуля является семейство Telit xE910 британской компании Telit. Отечественные аналоги на момент заключения контракта отсутствовали.

Росгвардия «Элвис» оштрафовали за просрочку аналога британского модуля для БПЛА

Модуль должен был представлять собой «систему на кристалле», включающую 64-разрядное процессорное ядро ARM-архитектуры, аппаратный блок обеспечения безопасности (хранилище ключей, генератор случайных чисел, криптоакселераторы), а также навигационное ядро с поддержкой стандартов GPS и ГЛОНАСС.

Как следует из контракта, разработка велась в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Не первый раз

Это не первый штраф для компании за срыв госконтрактов. В ноябре 2025 г. «Элвис» оштрафовали на 49,1 млн руб. за просрочку разработки процессора для авионики боевых комплексов.

А ранее в 2025 г. — на 89 млн рублей за задержку почти на 2,5 года при создании аналога импортной микросхемы TDC-GPX для БПЛА.

Чем известен НПЦ «Элвис»

Зеленоградский АО НПЦ «Элвис» — один из ведущих российских центров проектирования микросхем. Сегодня разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» на базе собственной платформы проектирования «Мультикор», включая радиационно-стойкие процессоры для космических аппаратов и микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи.

«Элвис» известен также тем, что в 2024 г. стал внешним управляющим АО «МЦСТ» — разработчика процессоров «Эльбрус».