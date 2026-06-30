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Знаменитый российский дизайн-центр оштрафован за срыв разработки чипа для распознавания БПЛА

Зеленоградский дизайн-центр «Элвис» оштрафован за разработку многокристального модуля для идентификации и контроля беспилотников — аналога британского семейства Telit xE910.

Модуль для БПЛА

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал АО НПЦ «Элвис» на 78,2 млн руб. за срыв сроков разработки многокристального модуля для идентификации и контроля беспилотных летательных аппаратов.

Контракт был заключен 11 декабря 2017 г. на сумму 860 млн руб., срок исполнения — 31 декабря 2020 г. Согласно претензии Минпромторга, третий этап работ (изготовление опытных образцов, проведение предварительных испытаний и приемка ОКР) должен был быть завершен к 20 ноября 2019 г., а фактически сдан 21 декабря 2020 г. То есть задержка составила более года.

В претензии указано, что перечислить неустойку необходимо в течение 30 дней. В противном случае Минпромторг грозит обратиться в Арбитражный суд.

Что надо было разработать

Речь идет об ОКР «Сложность-БПЛА» — разработке и изготовлении многокристального модуля для идентификации и контроля беспилотных летательных аппаратов с использованием сетей передачи данных и навигации. Согласно техническому заданию, ближайшим зарубежным функциональным аналогом модуля является семейство Telit xE910 британской компании Telit. Отечественные аналоги на момент заключения контракта отсутствовали.

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Росгвардия
«Элвис» оштрафовали за просрочку аналога британского модуля для БПЛА
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Модуль должен был представлять собой «систему на кристалле», включающую 64-разрядное процессорное ядро ARM-архитектуры, аппаратный блок обеспечения безопасности (хранилище ключей, генератор случайных чисел, криптоакселераторы), а также навигационное ядро с поддержкой стандартов GPS и ГЛОНАСС.

Как следует из контракта, разработка велась в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Не первый раз

Это не первый штраф для компании за срыв госконтрактов. В ноябре 2025 г. «Элвис» оштрафовали на 49,1 млн руб. за просрочку разработки процессора для авионики боевых комплексов.

А ранее в 2025 г. — на 89 млн рублей за задержку почти на 2,5 года при создании аналога импортной микросхемы TDC-GPX для БПЛА.

Чем известен НПЦ «Элвис»

Зеленоградский АО НПЦ «Элвис» — один из ведущих российских центров проектирования микросхем. Сегодня разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» на базе собственной платформы проектирования «Мультикор», включая радиационно-стойкие процессоры для космических аппаратов и микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи.

«Элвис» известен также тем, что в 2024 г. стал внешним управляющим АО «МЦСТ» — разработчика процессоров «Эльбрус».

Кристина Холупова

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