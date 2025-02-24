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Типисова Елена



24.02.2025 Совет директоров «Софтлайн» избрал состав правления компании 1
10.08.2023 В Softline назначен директор по маркетингу 3
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов 1
09.12.2022 Softline обновила партнерскую программу для ИТ-производителей 1
28.06.2021 Microsoft, Softline и Dell запускают сервис «Устройство как услуга» для бизнеса 1
27.07.2016 Softline добавил в портфель решений защищенную платформу связи «Сибрус» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Типисова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2850 5
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 94 1
Хост ГК - HostVM 48 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 195 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
Ред Софт - Red Soft 725 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 157 1
Orion soft - Орион софт - 118 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Cisco Systems 5124 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 1
Киберника 16 1
Microsoft Corporation 24671 1
Dell EMC 5036 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4751 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7141 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6141 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4254 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2030 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16202 1
DevaaS - DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 35 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1467 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 284 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10161 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6288 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6733 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 1
Росплатформа Р-Виртуализация 21 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 114 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 50 1
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 17 1
SharxDC SharxBase 14 1
Microsoft Windows 15730 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 15 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 88 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
Basis - Tionix AccentOS 4 1
Apple macOS 2074 1
Киберника Сибрус - мессенджер 27 1
Microsoft Office 365 945 1
Microsoft Windows 10 1770 1
Linux OS 10023 1
Apple iOS 7847 1
Google Android 14068 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 264 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 249 1
Лавров Владимир 71 2
Дмитриев Сергей 33 1
Шедова Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 473 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 104 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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