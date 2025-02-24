Типисова Елена
Типисова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Лавров Владимир 71 2
|Дмитриев Сергей 33 1
|Шедова Елена 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.